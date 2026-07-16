Esta empresa de refeições do Paraná mira R$ 1 bilhão com expansão para o Chile

O Grupo Risotolândia, de refeições corporativas, deu um passo inédito ao iniciar oficialmente o processo de internacionalização.

A empresa escolheu o Chile como primeiro mercado fora do Brasil e já está em operação no país, atendendo o bairro de El Bosque, em Santiago, onde fornece cerca de 5 mil refeições por dia para 12 escolas. A expectativa é de que a operação chilena represente aproximadamente 10% do faturamento do grupo ao fim de um ciclo de três anos.

O movimento ocorre em um momento de expansão dos negócios. Em 2024, a empresa registrou receita operacional líquida de R$ 456 milhões, resultado que garantiu sua entrada no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

No ano passado, o faturamento chegou a R$ 875 milhões. Para este ano, a projeção é alcançar R$ 925 milhões, enquanto a meta estabelecida para 2027 é atingir R$ 1 bilhão.

Segundo Carlos Humberto de Souza Filho, gerente de planejamento estratégico e novos negócios do Grupo Risotolândia, a estrutura montada no Chile busca respeitar as características do mercado local. Os alimentos são adquiridos de fornecedores chilenos e preparados nas próprias escolas por profissionais do país.

"As refeições são adquiridas por nós junto a fornecedores locais e produzidas nas próprias escolas pelas profissionais que atuam no Chile. A equipe operacional é praticamente toda formada por colaboradores locais e, no Brasil, mantemos apenas as estruturas de apoio e de administração da operação", explica.

Fundado em 1953, em Curitiba, o Grupo Risotolândia está sediado em Araucária, na Grande Curitiba, e se consolidou como um dos principais players do segmento de refeições coletivas em território nacional.

A empresa conta com mais de 4.500 funcionários e produz diariamente mais de 550 mil refeições destinadas a escolas, hospitais, empresas e supermercados. Sua atuação está presente em cerca de 300 municípios distribuídos pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Diferenças entre os mercados

A internacionalização marca um novo capítulo para uma empresa cuja história começou há mais de 70 anos, em 1953. Ao explicar por que o Chile foi escolhido como primeiro destino da expansão internacional, o executivo comenta que a decisão foi resultado de uma análise criteriosa das características do mercado local.

Um dos fatores considerados foi o modelo de contratação pública adotado pelo país, que oferece maior previsibilidade para empresas do setor.

Segundo ele, trata-se de um mercado maduro, com contratos bem estruturados e processos licitatórios que não avaliam apenas o menor preço. Aspectos como capacidade técnica, histórico de atuação, relacionamento com sindicatos e qualidade dos serviços também são levados em consideração durante a seleção das empresas.

"Esses critérios computam pontos na licitação. Assim, mesmo que outra empresa apresente um preço mais competitivo, eles podem optar por uma empresa que demonstre mais qualidade e um melhor histórico nesse tipo de contrato. Essa foi uma das principais razões", afirma.

Outro elemento decisivo foi a existência de um contrato nacional centralizado para o fornecimento de alimentação escolar. Diferentemente do modelo brasileiro, em que as contratações são descentralizadas, o sistema chileno permite uma atuação em escala nacional por meio de licitações organizadas pelo governo federal.

Soma-se a isso um tratado bilateral firmado entre os dois países, que possibilita a participação do Grupo Risotolândia nesse tipo de concorrência pública.

Mas empresa precisou compreender diferenças importantes entre as nações para estruturar a operação no Chile. Uma adaptação envolveu os cardápios.

A alimentação escolar segue hábitos alimentares próprios da população chilena e, por isso, toda a elaboração nutricional é feita por profissionais locais. Algumas práticas já consolidadas no Brasil, principalmente relacionadas ao melhor aproveitamento de determinados alimentos e à eficiência operacional, começam a ser incorporadas gradualmente à rotina do negócio.

Expansão na América Latina

Apesar de o processo de internacionalização tenha começado oficialmente, o Grupo Risotolândia adota uma estratégia cautelosa para a expansão fora do Brasil. Antes de avaliar a entrada em novos mercados, a prioridade é consolidar a operação chilena e ampliar sua presença no próprio país.

O objetivo imediato é disputar uma nova licitação prevista para o fim deste ano. Caso seja bem-sucedido, o grupo pretende ampliar sua capacidade de atendimento, passando das atuais cerca de 5 mil refeições diárias para aproximadamente 40 mil refeições por dia ao longo dos próximos dois anos.

O crescimento, no entanto, não deve ficar restrito aos contratos públicos. A companhia também pretende expandir sua atuação para o mercado privado chileno. "Nossa expectativa é atender empresas, escolas privadas e hospitais, que representam mercados importantes no Chile", diz. Somente após a consolidação dessa primeira etapa é que a companhia pretende estudar a entrada em outros países latino-americanos.

Nova cozinha industrial

Paralelamente ao avanço internacional, a empresa se prepara para inaugurar a maior cozinha industrial do Brasil. Localizada na sede do grupo, em Araucária, a estrutura recebeu investimento de R$ 17 milhões e terá 4 mil metros quadrados de área construída.

Inicialmente, a unidade contará com capacidade para produzir 230 mil refeições prontas para consumo por dia. O objetivo é ampliar esse volume em pelo menos 30% no futuro, mantendo a mesma estrutura operacional.

A obra foi construída sobre uma estrutura já existente: a antiga cozinha foi demolida para dar lugar a uma unidade projetada dentro de novos padrões tecnológicos e industriais, acompanhando a evolução do setor de alimentação coletiva.

"Antes, era uma cozinha bastante manual. Apesar de contar com equipamentos de grande porte, ela funcionava como a cozinha de um restaurante em larga escala. Agora, ela passará a operar com uma lógica mais industrial", diz o executivo.

Essa mudança envolve desde a reorganização dos espaços até a adoção de novos processos produtivos. A unidade foi concebida para operar com parâmetros industriais de produtividade, fluxo de pessoas, circulação de matérias-primas e organização das etapas de produção, tornando toda a operação mais eficiente.

Outro fator que motivou o investimento foi a dificuldade para contratar mão de obra qualificada para esse tipo de atividade. Em vez de substituir trabalhadores por máquinas, a empresa decidiu investir em tecnologia para tornar o ambiente de trabalho mais seguro, confortável e produtivo.

A proposta é reduzir o esforço físico das equipes, melhorar as condições ergonômicas, diminuir a exposição ao calor e oferecer equipamentos que auxiliem na execução das atividades diárias.

Além de melhorar as condições de trabalho, a empresa acredita que o novo ambiente contribuirá para aumentar a retenção de profissionais, muitos deles com décadas de atuação no grupo.

"Temos colaboradores com muitos anos de empresa e queremos que eles continuem conosco nessa nova cozinha, onde o trabalho será um pouco mais fácil, com o apoio de equipamentos para auxiliar as pessoas", explica. A obra está na fase final de execução. A expectativa é concluir os trabalhos nos próximos meses.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

A lista completa das empresas selecionadas para a edição 2026 será divulgada a partir de julho e o evento de premiação das campeãs será em 26 de agosto, em São Paulo.