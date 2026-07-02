Bauducco pede aos EUA que panetones fiquem fora do tarifaço

A fabricante de alimentos brasileira Bauducco se inscreveu para participar da audiência nos Estados Unidos que debaterá novas tarifas contra o Brasil. A empresa pede que produtos como panetone e wafers tenham uma isenção temporária das taxas que venham a ser aplicadas aos produtos brasileiros.

Os Estados Unidos ameaçam impor novas tarifas de até 40% ao Brasil, por meio de uma investigação com base na lei chamada de Seção 301, pela qual acusam o país de práticas desleais no comércio exterior. Uma audiência sobre o tema será realizada na segunda-feira, 6, em Washington, e a decisão final será tomada até dia 15 de julho.

"A Bauducco solicitará uma exclusão restrita, direcionada e com prazo determinado para um número limitado de produtos de panificação — panetone, wafers recheados, biscoitos Choco e biscoitos Maria — que são essenciais para sustentar o investimento contínuo da empresa na produção nos EUA", diz a empresa, no pedido protocolado para participar da audiência.

Em sua participação, a empresa buscará destacar que atua nos EUA há mais de 20 anos e que constrói uma fábrica no condado de Pasco, na Flórida, no valor de US$ 200 milhões e que deverá gerar 600 empregos.

"A Bauducco explicará por que um período de exclusão de três a cinco anos é apropriado para se alinhar ao cronograma de conclusão e expansão da produção nacional", afirma a empresa.

A fabricante também argumentará que as eventuais tarifas sobre os produtos vão onerar o consumidor americano, pois não haveria opções locais similares para os produtos em questão.

Nova fábrica na Flórida

Em 26 de junho, a Bauducco inaugurou uma fábrica na Flórida. A nova unidade ocupa uma área de 300 mil metros quadrados. Inicialmente, ela produzirá wafers. Ainda neste ano começam as linhas de panettones e chocotones.

“A meta é em até dois anos, todos os panettones vendidos nos Estados Unidos deverão ser produzidos em solo americano”, disse Stefano Mozzi, que comanda a divisão internacional da Bauducco.

"Antes de eu me aposentar, quero ver 100 milhões de panettones vendidos nos Estados Unidos", disse Massimo Bauducco, neto do fundador da empresa, durante a inauguração da unidade.

Inaguração de fábrica da Bauducco na Flórida (Divulgação)

Entenda o caso da Seção 301

O governo dos Estados Unidos anunciou, em 1º de junho, que o Escritório do Representante Comercial (USTR) determinou que o Brasil agiu de forma não razoável no comércio bilateral, como parte da investigação aberta por meio da Seção 301.

Por conta disso, o USTR propôs que os EUA passem a cobrar do Brasil uma tarifa extra de 25%, com algumas exceções. A medida, no entanto, ainda não foi aplicada e haverá espaço para mais negociações, até 15 de julho.

"O Representante Comercial dos Estados Unidos determinou, nos termos da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que certos atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; tarifas preferenciais desleais; combate à corrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal são irrazoáveis ​​e oneram ou restringem o comércio dos EUA, sendo, portanto, passíveis de ação judicial nos termos da Seção 301(b) da Lei de Comércio", disse o USTR, em comunicado.

No momento, ainda não foram anunciadas novas tarifas, mas a "proposição de ações corretivas para consulta pública, enquanto os Estados Unidos continuam a dialogar intensamente com o Brasil para buscar a resolução das preocupações americanas", disse o órgão.

Uma audiência sobre o tema foi proposta para o dia 6 de julho, que será aberta a depoimentos de interessados em se posicionar contra ou a favor do país.

Se os EUA mantiverem o entendimento de que o Brasil não adotou medidas corretivas, poderá implantar novas tarifas contra o país, além das que já estão em vigor. Uma decisão final sobre o caso será definida até 15 de julho.