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Incêndio atinge fábrica da dona da Colcci em SC; combate dura 16 horas

Fogo atingiu unidade da AMC Têxtil, em Itajaí, e mobilizou equipes de dez cidades; ninguém ficou ferido

Incêndio atinge unidade da AMC Têxtil, dona da Colcci, em Itajaí (SC) (Divulgação / CBMSC)

Incêndio atinge unidade da AMC Têxtil, dona da Colcci, em Itajaí (SC) (Divulgação / CBMSC)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de julho de 2026 às 07h59.

Última atualização em 16 de julho de 2026 às 08h13.

Um incêndio de grandes proporções atingiu na quarta-feira, 15, uma unidade da AMC Têxtil, dona de marcas como Colcci, Fórum, Triton e Tufi Duek, em Itajaí (SC).

Após mais de 16 horas de combate, o fogo foi controlado na manhã desta quinta-feira, 16, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

De acordo com a corporação, apesar de ainda haver focos isolados, as chamas estão sob controle e as equipes permanecem no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar novos incêndios. Não houve vítimas.

A AMC Têxtil pertence à família Menegotti e reúne um portfólio de marcas premium de moda, sendo a Colcci sua principal grife.

Combate mobilizou mais de 60 bombeiros

Segundo os Bombeiros, o incêndio começou por volta das 15h de quarta-feira em uma indústria localizada na Rodovia Antônio Heil, no bairro Itaipava, em Itajaí. Os agentes foram acionados às 15h29.

A operação reuniu mais de 60 bombeiros de seis cidades atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, além de equipes de bombeiros voluntários de outros quatro municípios e apoio da Prefeitura de Itajaí.

Ao todo, mais de 113 mil litros de água foram utilizados no combate às chamas.

As equipes dividiram a operação em quatro frentes simultâneas para impedir que o incêndio se espalhasse para outras estruturas da fábrica. Uma das prioridades foi proteger um galpão vizinho, que não chegou a ser atingido pelo fogo.

Durante a noite, a Prefeitura de Itajaí enviou escavadeiras para abrir acessos à área incendiada e facilitar o trabalho dos bombeiros.

Na manhã desta quinta-feira, a corporação informou que o incêndio de grandes proporções havia sido controlado, restando apenas focos remanescentes, que continuam sendo combatidos pelas equipes do CBMSC.

Empresa reúne marcas conhecidas da moda

Fundada em 2000, a AMC Têxtil atua nos segmentos de atacado e varejo de moda premium. Além da Colcci, a empresa controla marcas como Fórum, Colcci Jeans, Colcci Sport, Triton, Tufi Duek, Sommer, Skazi, L. Cecci, Oasis Resort Wear, OPE, Isy e CLC.

Até o momento, a empresa não informou as causas do incêndio nem estimou os prejuízos provocados pelo fogo.

Acompanhe tudo sobre:IncêndiosColcci

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