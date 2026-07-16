Incêndio atinge fábrica da dona da Colcci em SC; combate dura 16 horas

Um incêndio de grandes proporções atingiu na quarta-feira, 15, uma unidade da AMC Têxtil, dona de marcas como Colcci, Fórum, Triton e Tufi Duek, em Itajaí (SC).

Após mais de 16 horas de combate, o fogo foi controlado na manhã desta quinta-feira, 16, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

De acordo com a corporação, apesar de ainda haver focos isolados, as chamas estão sob controle e as equipes permanecem no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar novos incêndios. Não houve vítimas.

A AMC Têxtil pertence à família Menegotti e reúne um portfólio de marcas premium de moda, sendo a Colcci sua principal grife.

Combate mobilizou mais de 60 bombeiros

Segundo os Bombeiros, o incêndio começou por volta das 15h de quarta-feira em uma indústria localizada na Rodovia Antônio Heil, no bairro Itaipava, em Itajaí. Os agentes foram acionados às 15h29.

A operação reuniu mais de 60 bombeiros de seis cidades atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, além de equipes de bombeiros voluntários de outros quatro municípios e apoio da Prefeitura de Itajaí.

Ao todo, mais de 113 mil litros de água foram utilizados no combate às chamas.

As equipes dividiram a operação em quatro frentes simultâneas para impedir que o incêndio se espalhasse para outras estruturas da fábrica. Uma das prioridades foi proteger um galpão vizinho, que não chegou a ser atingido pelo fogo.

Durante a noite, a Prefeitura de Itajaí enviou escavadeiras para abrir acessos à área incendiada e facilitar o trabalho dos bombeiros.

Na manhã desta quinta-feira, a corporação informou que o incêndio de grandes proporções havia sido controlado, restando apenas focos remanescentes, que continuam sendo combatidos pelas equipes do CBMSC.

Empresa reúne marcas conhecidas da moda

Fundada em 2000, a AMC Têxtil atua nos segmentos de atacado e varejo de moda premium. Além da Colcci, a empresa controla marcas como Fórum, Colcci Jeans, Colcci Sport, Triton, Tufi Duek, Sommer, Skazi, L. Cecci, Oasis Resort Wear, OPE, Isy e CLC.

Até o momento, a empresa não informou as causas do incêndio nem estimou os prejuízos provocados pelo fogo.