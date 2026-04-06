Quais são os 10 maiores atacarejos do Brasil? Veja quanto eles faturam

Poucos setores do varejo cresceram tanto nos últimos anos como os atacarejos.

Em 2025, o segmento reafirmou sua força ao encerrar o ano com o maior crescimento do varejo alimentar, mesmo diante de um cenário econômico desafiador marcado por juros altos e endividamento das famílias. O canal não apenas atingiu um novo recorde de penetração nos lares brasileiros, como também aumentou a frequência de compra dos consumidores.

De acordo com o 5º Ranking ABAAS, a associação de atacarejos no Brasil, os 24 associados da entidade movimentaram, juntos, um faturamento de R$ 360 bilhões em 2025 — o que representa cerca de 3% do PIB nacional. Esse montante reflete um crescimento de 11% em relação ao ano anterior. Além do peso financeiro, o setor é um motor de empregos, somando 431 mil postos de trabalho diretos e operando uma rede de 2.189 lojas espalhadas pelo país.

O topo da lista é dominado por gigantes que operam na casa das dezenas de bilhões. O Atacadão, do Grupo Carrefour, lidera o ranking com um faturamento de R$ 89,9 bilhões, seguido de perto pelo Assaí, que registrou R$ 84,7 bilhões. O Grupo Mateus ocupa a terceira posição com R$ 43,6 bilhões, destacando-se pela forte presença regional.

Completam o grupo dos cinco maiores o Irmãos Muffato (R$ 20,4 bi) e o Grupo Pereira (R$ 17,5 bi).

Quais são os 10 maiores atacarejos do Brasil

1) Atacadão (Grupo Carrefour): R$ 89,9 bilhões

R$ 89,9 bilhões 2) Assaí : R$ 84,7 bilhões

: R$ 84,7 bilhões 3) Grupo Mateus : R$ 43,6 bilhões

: R$ 43,6 bilhões 4) Irmãos Muffato : R$ 20,4 bilhões

: R$ 20,4 bilhões 5) Grupo Pereira : R$ 17,5 bilhões

: R$ 17,5 bilhões 6) Grupo Koch : R$ 12,9 bilhões

: R$ 12,9 bilhões 7) Novo Mateus : R$ 12,5 bilhões

: R$ 12,5 bilhões 8) Mart Minas e Dom Atacadista : R$ 12,5 bilhões

: R$ 12,5 bilhões 9) Cencosud : R$ 10 bilhões

: R$ 10 bilhões 10) Tenda Atacado: R$ 8 bilhões

Desafio do Tigrinho no caminho

Um ponto de atenção que surge no horizonte do varejo é a crescente competição pelo bolso do consumidor com o setor de apostas.

Atualmente, 26% dos lares brasileiros declaram participar regularmente de jogos e apostas, uma adesão que dobrou em apenas um ano. O fenômeno do "Tigrinho" destaca-se como a preferência de quase metade desse público.

O impacto no consumo é direto: 49% dos apostadores são motivados pela esperança de aumentar a renda , mas, quando o orçamento aperta, muitos acabam substituindo gastos essenciais do lar para manter o jogo.

Entre as categorias mais afetadas por essa troca de prioridades, a alimentação lidera com 47%, seguida pelas contas fixas da casa com 45% , o que representa um desafio adicional para o crescimento do volume de vendas nos atacarejos.

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