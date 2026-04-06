Quais são os 10 maiores atacarejos do Brasil? Veja quanto eles faturam

Atacadão: maior atacarejo do Brasil tem 385 lojas e 74 mil funcionários (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de Negócios
Publicado em 6 de abril de 2026 às 08h59.
Poucos setores do varejo cresceram tanto nos últimos anos como os atacarejos.
Em 2025, o segmento reafirmou sua força ao encerrar o ano com o maior crescimento do varejo alimentar, mesmo diante de um cenário econômico desafiador marcado por juros altos e endividamento das famílias. O canal não apenas atingiu um novo recorde de penetração nos lares brasileiros, como também aumentou a frequência de compra dos consumidores.
De acordo com o 5º Ranking ABAAS, a associação de atacarejos no Brasil, os 24 associados da entidade movimentaram, juntos, um faturamento de R$ 360 bilhões em 2025 — o que representa cerca de 3% do PIB nacional. Esse montante reflete um crescimento de 11% em relação ao ano anterior. Além do peso financeiro, o setor é um motor de empregos, somando 431 mil postos de trabalho diretos e operando uma rede de 2.189 lojas espalhadas pelo país.
O topo da lista é dominado por gigantes que operam na casa das dezenas de bilhões. O Atacadão, do Grupo Carrefour, lidera o ranking com um faturamento de R$ 89,9 bilhões, seguido de perto pelo Assaí, que registrou R$ 84,7 bilhões. O Grupo Mateus ocupa a terceira posição com R$ 43,6 bilhões, destacando-se pela forte presença regional.
Completam o grupo dos cinco maiores o Irmãos Muffato (R$ 20,4 bi) e o Grupo Pereira (R$ 17,5 bi).
Um ponto de atenção que surge no horizonte do varejo é a crescente competição pelo bolso do consumidor com o setor de apostas.
Atualmente, 26% dos lares brasileiros declaram participar regularmente de jogos e apostas, uma adesão que dobrou em apenas um ano. O fenômeno do "Tigrinho" destaca-se como a preferência de quase metade desse público.
O impacto no consumo é direto: 49% dos apostadores são motivados pela esperança de aumentar a renda , mas, quando o orçamento aperta, muitos acabam substituindo gastos essenciais do lar para manter o jogo.
Entre as categorias mais afetadas por essa troca de prioridades, a alimentação lidera com 47%, seguida pelas contas fixas da casa com 45% , o que representa um desafio adicional para o crescimento do volume de vendas nos atacarejos.
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