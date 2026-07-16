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Ele largou a carreira de médico para encontrar R$ 28 milhões 'escondidos' no caixa de empresas

Formado pela USP, Matheus Reis fundou a Back4You para identificar créditos tributários esquecidos e já devolveu milhões ao caixa de empresas da área da saúde

Matheus Reis, fundador da Back4You: médico formado pela USP, decidiu empreender após identificar oportunidades de recuperação tributária ignoradas por muitas empresas. (Back4You/Divulgação)

Matheus Reis, fundador da Back4You: médico formado pela USP, decidiu empreender após identificar oportunidades de recuperação tributária ignoradas por muitas empresas. (Back4You/Divulgação)

Guilherme Gonçalves
Guilherme Gonçalves

Repórter

Publicado em 16 de julho de 2026 às 13h56.

Quando se formou em medicina pela Universidade de São Paulo (USP), o empresário Matheus Reis, de Taubaté (SP), já tinha um caminho aparentemente traçado: seguir carreira como cirurgião. Porém, poucos anos depois, decidiu guardar o jaleco e mergulhar no universo dos negócios.

Hoje, aos 29 anos, lidera a Back4You, empresa especializada em inteligência tributária para clínicas e hospitais, que já recuperou R$ 28,9 milhões para empresas clientes.

O negócio administra, atualmente, R$ 60 milhões em créditos tributários, atende clientes em todo o Brasil e nasceu a partir de uma descoberta feita quase por acaso: um crédito tributário de R$ 10 milhões que passaria despercebido na venda de uma clínica médica.

"Quando encontramos esse crédito, eu percebi que existia uma oportunidade enorme. O médico tinha construído aquele negócio durante anos e poderia perder esse valor simplesmente porque ninguém havia olhado para aquilo", afirma Matheus.

Por que Matheus largou a medicina para empreender

A trajetória de Matheus começou bem longe do empreendedorismo.

Filho de uma família de baixa renda do interior paulista, ele estudou em um programa social da Embraer voltado a alunos da rede pública. Depois, ingressou em medicina na USP e, durante a graduação, participou de projetos internacionais, incluindo uma ONG no Peru voltada ao combate ao câncer infantil. Passou por Harvard como visiting student e participou da Assembleia Geral da ONU sobre sistemas hospitalares na América Latina.

Ainda na faculdade, Matheus descobriu que gostava tanto de negócios quanto de medicina. Chegou a trabalhar em um fundo de private equity antes de abrir sua primeira empresa, experiência que mudaria completamente seus planos profissionais.

A oportunidade que deu origem à Back4You surgiu quando um professor da faculdade pediu ajuda durante a venda de sua clínica de reprodução humana.

Matheus participou da diligência da operação — processo que analisa contratos, documentos financeiros e riscos antes da conclusão de uma compra. Foi nesse trabalho que encontrou um crédito tributário de R$ 10 milhões que não havia sido considerado na negociação.

Na prática, o valor poderia ser recuperado junto ao Fisco, aumentando significativamente o patrimônio do vendedor.

Como a Back4You recupera dinheiro 'perdido'

A experiência fez o médico perceber que muitas empresas pagavam mais impostos do que deveriam ou deixavam de recuperar créditos aos quais tinham direito. Foi assim que nasceu a Back4You.

O trabalho da empresa vai além da tradicional recuperação de créditos tributários. A Back4You faz um diagnóstico completo da estrutura financeira, contábil e jurídica das empresas para identificar oportunidades de economia tributária ou valores pagos indevidamente que ainda podem ser recuperados dentro do prazo legal.

Entre as principais frentes está a chamada equiparação hospitalar, entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que permite a determinadas clínicas reduzir sua carga tributária desde que cumpram uma série de requisitos legais e operacionais.

"A gente não vende um produto. Olhamos a empresa inteira. Em alguns casos existe equiparação hospitalar. Em outros, ISS, estrutura societária ou mudanças trazidas pela reforma tributária", diz.

Além do trabalho pontual de recuperação de créditos, a empresa passou a oferecer um serviço recorrente de controladoria, acompanhando indicadores financeiros, tributários e operacionais dos clientes.

Um nicho pouco explorado e os próximos passos da empresa

Embora existam grandes empresas de consultoria tributária, auditoria e contabilidade que também atuam com recuperação de créditos fiscais, a estratégia da Back4You foi apostar na especialização.

Hoje, a empresa atende prioritariamente clínicas, hospitais-dia, centros de diagnóstico e outros negócios ligados à saúde.

Segundo Matheus, o objetivo é unir conhecimentos de medicina, contabilidade e direito para entender particularidades que nem sempre aparecem em escritórios generalistas.

"O médico trabalha baseado em dados quando cuida dos pacientes. Mas, muitas vezes, administra a própria empresa olhando apenas o extrato bancário. Nosso trabalho é levar essa mesma lógica baseada em evidências para a gestão do negócio".

A decisão de empreender levou Matheus de volta à sala de aula. Mesmo já formado em medicina, ele cursou Ciências Contábeis para aprofundar o conhecimento técnico e está concluindo a formação, iniciando o processo para obter o registro profissional de contador (CRC).

"Em vez de depender de especialistas que não conheciam a realidade médica, preferi construir esse conhecimento."

A Back4You terminou 2025 com faturamento de R$ 1,2 milhão e projeta encerrar 2026 perto de R$ 5 milhões, impulsionada principalmente pelo crescimento da receita recorrente de consultoria, que quadruplicou entre dezembro e junho, segundo o fundador. A empresa emprega atualmente 26 pessoas.

O negócio permanece bootstrap, sem investimento externo, e administra cerca de R$ 60 milhões em créditos tributários de clientes — o dobro do volume registrado seis meses atrás.

Para Matheus, o avanço da reforma tributária deve aumentar a demanda por empresas capazes de integrar planejamento financeiro, contabilidade e estratégia.

"Não dá mais para olhar apenas para a guia de imposto. A tributação passa a influenciar praticamente todas as decisões da empresa. É isso que queremos ajudar nossos clientes a entender."

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