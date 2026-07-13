7.7 vende mais que Black Friday? Para o Meli, sim – e 'culpa' pode ser da Anitta

O Mercado Livre alcançou um marco histórico durante o 7.7 de 2026, registrando o maior dia de vendas da sua história em número de transações, itens vendidos e compradores únicos, superando até mesmo a Black Friday de 2025. O desempenho reforça a consolidação das chamadas “datas dobradas” como eventos cada vez mais relevantes no calendário do varejo online.

O Meli incorporou essas datas ao seu calendário no Brasil há cerca de um ano, com o 6.6, campanha que nasceu com uma proposta de frete grátis em compras a partir de R$19. Desde então, o formato se consolidou de forma consistente. O 6.6 de 2025 superou a Black Friday de 2024 e, agora, o 7.7 de 2026 ultrapassou o pico de vendas da Black Friday de 2025.

"Pesquisas da empresa mostram que a maioria dos usuários do Mercado Livre já aguarda essas datas para aproveitar descontos, o que confirma como esse formato deixou de ser uma novidade para virar parte do hábito de compra no país", afirma Roberta Donato, vice-presidente de Marketplace do Mercado Livre no Brasil.

As categorias mais vendidas foram Casa e Decoração, Moda, Beleza e Suplementos. O resultado foi impulsionado pela estreia da cantora Anitta como embaixadora do Mercado Livre. A cantora, que já participava do ecossistema como parceira do Mercado Pago, protagonizou uma campanha que conectou o lançamento de um hit inédito à data comercial, reforçando seu papel de consumidora real da plataforma e estimulando o engajamento do público.

“Estamos incorporando aprendizados para criar uma temporada com performance superior à Black Friday. Isso demonstra o enorme espaço de crescimento no mercado brasileiro, incluindo o potencial de atrair compradores do offline para o online”, complementa Donato.

O potencial de expansão do comércio eletrônico no país é expressivo. Apesar de o Brasil ser um dos maiores mercados de e-commerce do mundo, a penetração das compras online ainda é de apenas 16,7%. Segundo dados do Morgan Stanley, esse índice deve atingir 22,7% até 2029, reforçando o espaço de crescimento sustentável.

Investimento no Brasil

Desde 2018, o Mercado Livre investiu mais de R$ 174 bilhões em bens de capital (Capex) e despesas operacionais (Opex) no país. O maior investimento da companhia no Brasil, de R$ 57 bilhões, aconteceu justamente neste ano.

O valor representou um aumento de 50% em relação aos R$ 38 bilhões aportados em 2025. Além do aporte, a empresa prevê a criação de 10 mil novos postos de trabalho, elevando seu quadro para mais de 70 mil funcionários no Brasil até o fim do ano.

Os recursos serão direcionados a três frentes principais: logística, fortalecimento do marketplace e serviços financeiros. Na área logística, o plano inclui a abertura de 14 novos centros de distribuição, o que deve levar o total a 42 unidades no país e aumentar em 50% a quantidade de CDs Fulfillment.

De acordo com o Meli, aproximadamente 75% das entregas rápidas são realizadas em até 48 horas e a companhia segue apostando na estratégia de frete grátis para produtos de menor valor.

O Brasil segue como o principal mercado do grupo, responsável por 52,6% da receita total em 2025. No período, a operação local registrou receita líquida de R$ 84,5 bilhões. A empresa também destaca o papel do seu ecossistema para pequenos negócios. Ao todo, 5,8 milhões de PMEs e empreendedores utilizam a plataforma no Brasil.

Em 2024, essas operações movimentaram R$ 381 bilhões, valor equivalente a 3,2% do PIB brasileiro, calcula a empresa.