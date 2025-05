A Philips deixou a TV de lado — agora, só quer saber de digitalizar a saúde

Lembrar da Philips é pensar nas lâmpadas econômicas, no rádio de manhã ou até na TV que acompanhou gerações de brasileiros. Produtos simples, mas que estavam presentes em praticamente todas as casas. Por anos, a Philips foi sinônimo de tecnologia no cotidiano. Hoje, a história da empresa no Brasil e na América Latina segue um novo rumo, mais alinhado com o futuro da medicina, com uma estratégia voltada para a saúde digital e inteligência artificial.

A chegada de Felipe Basso à posição de diretor administrativo da Philips na América Latina marca uma nova etapa para a companhia na região. Há mais de treze anos na empresa, ocupou liderou iniciativas no Brasil, Estados Unidos, Panamá e Argentina. Mais recentemente, esteve à frente da operação de saúde no Brasil.

Agora, ele assume o cargo de CEO e aceita o desafio de expandir os negócios da Philips por toda a América Latina. A missão é fortalecer a digitalização, utilizando tecnologias como IA, big data e sistemas integrados para otimizar o atendimento e promover uma gestão mais eficiente dos dados clínicos. O mercado global de saúde digital é estimado em US$ 390 bilhões, de acordo com dados do GM Insights.

Philips Walita anuncia Thais Nascimento como nova diretora de marketing

"Estamos incorporando a inteligência artificial em vários lugares. Por exemplo, o médico não tem que gastar tempo com coisas burocráticas, ele pode focar mais no paciente", explica Basso. "O Brasil está na vanguarda da digitalização da saúde, sempre buscando resolver o dilema de acesso e reembolso", disse o executivo. Globalmente, a Philips compete com gigantes como Siemens, GE Healthcare, Johnson & Johnson e Totvs.

A virada estratégica para a saúde digital

Nos últimos dez anos, a Philips fez uma reorientação estratégica significativa. A empresa decidiu se afastar de seus tradicionais produtos de consumo e focar no setor de saúde digital, refletindo uma adaptação às novas demandas do mercado.

Entre 2012 e 2021, a empresa desfez-se de setores como TV, áudio e vídeo, lâmpadas automotivas e até descontinuou a produção de eletrodomésticos. O foco passou a ser a integração de inteligência artificial (IA) e big data em áreas-chave como diagnóstico por imagem, saúde respiratória e gestão hospitalar.

Entre as principais aquisições que reforçaram essa estratégia estão:

Tasy e Wheb Sistemas (2012): software de gestão hospitalar.

Volcano (2015) e Spectranectics (2017): terapia guiada por imagem;

Wellcentive (2016) e VitalHealth (2020): gestão de saúde populacional;

RespirTech (2017): cuidados respiratórios e do sono;

TomTec Imaging Systems (2018): ultrassom;

Forcare (2019): informática em saúde.

Enxuta, Telefunken, Walita: o que aconteceu com as famosas marcas de eletrodomésticos do passado

A digitalização da saúde no Brasil

A Philips registrou uma receita de US$ 4,1 bilhões no primeiro trimestre de 2025, com uma queda de 2% nas vendas comparáveis em relação ao período homólogo. A empresa não divulgou nenhum dado financeiro específico ao Brasil ou América Latina, mas afirma que investe cerca de 9% de seu faturamento global em inovação, com mais de 50% desse valor direcionado para software, dados e inteligência artificial.

No Brasil, a empresa tem um polo de desenvolvimento em Blumenau, com mais de 1.000 profissionais, focados no aprimoramento do TASY, prontuário eletrônico feito para centralizar as informações de pacientes e auxiliar na gestão hospitalar.

“O TASY nasceu aqui e sua evolução tem sido crucial não só para o Brasil, mas também para outros países da América Latina”, diz Basso. O sistema centraliza todas as informações do paciente, facilitando o trabalho de médicos e enfermeiros ao longo da jornada de cuidados.

Além disso, a Philips tem investido em parcerias estratégicas, como o projeto com o Hospital Albert Einstein, no Brasil, para desenvolver um algoritmo de inteligência artificial que aprimora a detecção de desvios ósseos.

A empresa também criou um laboratório de inovação em saúde digital no Brasil, com o objetivo de capacitar 3.600 profissionais de saúde até 2026, promovendo o acesso a melhores cuidados médicos, especialmente em áreas mais remotas do Brasil. “A digitalização é a chave para resolver os maiores desafios da saúde na região, e a Philips está bem posicionada para liderar essa transformação”, diz Basso.