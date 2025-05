Philips Walita anuncia Thais Nascimento como nova diretora de marketing

A Philips Walita anunciou Thais Nascimento como sua nova diretora de marketing para a América Latina. A executiva assume o cargo em um momento estratégico, com a missão de consolidar a presença da marca na região, com foco no Brasil, Chile e México.

Com 20 anos de experiência em marketing e publicidade, Nascimento acumula passagens por grandes multinacionais, como PepsiCo, Heineken e Mondelez, além de ter atuado em agências de publicidade. Ela é formada em publicidade e propaganda pela FAAP e pós-graduada em Marketing pelo Insper.

À frente das decisões estratégicas, a diretora será responsável por liderar o lançamento de novos produtos, a gestão do portfólio, a expansão para novos mercados e a comunicação da marca, com ênfase em relações públicas, marketing de influência e inovação.

"Meu objetivo é liderar projetos que consolidam a estratégia da marca, com inovações centradas no consumidor. De forma contínua, queremos transformar casas em lares com produtos que integrem tecnologia, sustentabilidade e eficiência, ao mesmo tempo que permaneçam fiéis à qualidade que sempre caracterizou a Philips Walita", diz Nascimento. Acompanhe a entrevista.

Quais suas prioridades?

Minha dedicação será voltada para expandir o portfólio com o lançamento de novos produtos e a conquista de novos mercados na América Latina, além de ampliar a presença da marca, atendendo às novas demandas dos consumidores.

Trabalharemos para comunicar de maneira clara a superioridade dos produtos Philips Walita em todos os pontos de contato com o público. Meu papel é garantir que nossos projetos atendam efetivamente às necessidades dos consumidores e que nossas mensagens ressaltem de forma assertiva os diferenciais de nossos produtos.

Qual é o plano de marketing para 2025 e qual o investimento previsto?

Será um ano de intensos investimentos na marca Philips Walita. Iremos dobrar os investimentos em marketing em relação ao ano anterior, abrangendo todas as nossas principais frentes, desde comunicação até ponto de venda. O objetivo é atingir o consumidor de maneira segmentada e consistente, com ênfase nos meios digitais e no uso de influenciadores.

Quais inovações estão previstas?

A Philips Walita é reconhecida por liderar inovações. Além de termos lançado a Airfryer no Brasil, em 2011, lançamos também a primeira Airfryer conectada ao celular e assistente de voz, em 2022. Desenvolvemos o aplicativo HomeID, um app gratuito com mais de 700 receitas para Airfryers e Liquidificadores. No último ano, expandimos nosso portfólio com novos modelos de Airfryers com visor e Cafeteiras Espresso Super Automáticas, capazes de preparar 20 tipos de bebidas, entre outras inovações. Este ano, já iniciamos com força total, com o lançamento de seis novos produtos.

Como a marca trabalha para manter uma conexão com os consumidores?

Mais do que produtos, nossa marca oferece soluções para tornar o dia a dia do consumidor mais prático. Por isso, o foco de nossas conversas é sempre mostrar como podemos tornar sua rotina mais leve.

Qual o maior desafio?

O mercado está cada vez mais agressivo, oferecendo ao consumidor soluções com um preço competitivo. Nosso desafio é fortalecer a exposição de nossa marca e os nossos diferenciais para que o consumidor entenda de forma clara os benefícios de adquirir um produto com maior qualidade e durabilidade.