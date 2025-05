Já atualizou seu Samsung para One UI 7? Veja a lista de celulares que receberam a atualização

Desde quarta-feira, 7, a Samsung liberou a atualização One UI 7 para seus dispositivos Galaxy. Segundo a empresa, a nova interface criada por inteligência artificial ajuda os usuários a interagir com seus dispositivos de forma mais intuitiva e contínua.

A atualização da One UI 7 apresenta novos recursos de personalização, design simplificado e ferramentas criativas. Entre as novidades, estão a Now Bar, que fornece atualizações em tempo real na tela de bloqueio, e a integração aprimorada com o Google Gemini, permitindo comandos de voz mais naturais.

Com ferramentas como o Draw Assist, que combina texto, imagens e esboços e o Eliminador de Áudio, que facilita a edição de vídeos ao remover ruídos indesejados e isolar sons específicos, a One UI 7 visa proporcionar usuários mais controle criativo.

Quais smartphones podem receber a One UI 7?

A lista de dispositivos compatíveis inclui: