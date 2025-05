Empresa 'anti-devs' atinge valorização de US$ 9 bilhões com ferramenta que escreve códigos sozinha

A startup americana Anysphere passou a valer US$ 9 bilhões depois de receber um investimento de US$ 900 milhões em uma nova rodada liderada pela Thrive Capital, mesma investidora da OpenAI, criadora do ChatGPT. A informação é do jornal britânico Financial Times.

A empresa se destacou com o Cursor, uma ferramenta que usa inteligência artificial para escrever códigos de programação de forma automática. Na prática, o Cursor funciona como um assistente virtual que entende comandos em linguagem comum e transforma isso em código para softwares e aplicativos, ajudando desenvolvedores a trabalhar mais rápido.

Fundada em 2022 por quatro jovens que estudaram no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a Anysphere atingiu uma receita anual de US$ 200 milhões em abril — resultado considerado expressivo para uma startup tão nova.

Corrida por investimentos em IA levanta alertas no setor

O crescimento da Anysphere acontece enquanto outras startups de inteligência artificial, mesmo sem produtos prontos, também buscam rodadas bilionárias. A Safe Superintelligence, criada por Ilya Sutskever, ex-diretor da OpenAI, já foi avaliada em US$ 30 bilhões.

Já a Thinking Machines Lab, liderada por Mira Murati, também ex-OpenAI, tenta captar US$ 2 bilhões com uma avaliação de US$ 10 bilhões — mas nenhuma das duas lançou ferramentas no mercado até agora.

Especialistas veem na Anysphere um caso diferente: além da avaliação alta, a empresa já tem produto funcional, receita e uso ativo por desenvolvedores.

Mesmo assim, parte do mercado teme uma possível bolha, como ocorreu com empresas de tecnologia nos anos 2000, em que o valor das startups crescia mais rápido que seus resultados concretos.