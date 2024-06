Hospital Albert Einstein destina 67% dos resíduos para reciclagem - e gera renda com isso

O Hospital Albert Einstein destinou 67% das 6.000 toneladas de resíduos gerados em 2023 para a reciclagem, reduzindo o envio para aterros sanitários. O Up Luxo transforma resíduos têxteis em bolsas e nécessaires, gerando renda para pessoas em vulnerabilidade social.

Desde 1998, o Einstein atua em Paraisópolis com educação, esportes, saúde e formação profissional. Em 2023 foram realizados mais de 169.000 atendimentos. Uma nova unidade oferece aulas gratuitas de ensino médio técnico.

O hospital desenvolve um aplicativo com inteligência artificial para diagnóstico precoce de leishmaniose cutânea, visando a confirmação antecipada por meio de imagens. O doutor Guilherme Schettino destaca que as ações estão alinhadas com a estratégia da empresa, enfatizando a promoção da saúde, formação profissional, conhecimento científico e cuidado ambiental, com foco na responsabilidade social e equidade.