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Xi Jinping chega a Washington: confira a agenda do líder chinês nos EUA

Com término nesta sexta-feira, 25, essa será a primeira visita de Estado de Xi aos Estados Unidos em mais de uma década

Trump e Xi: os líderes das duas maiores potências econômicas mundiais se encontram nesta semana

Trump e Xi: os líderes das duas maiores potências econômicas mundiais se encontram nesta semana

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12h02.

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O presidente da China, Xi Jinping, chega a Washington nesta quarta-feira, 23, para um encontro com o líder norte-americano Donald Trump. Com um relacionamento tenso marcado por diversos tarifaços, as duas maiores potências econômicas mundiais discutirão temas como IA, terras raras e a questão de Taiwan.

Xi terá uma agenda protocolar com o líder americano e a primeira-dama Melania Trump, além de um jantar de Estado com executivos de grandes empresas de tecnologia, de acordo com a própria Casa Branca e informações divulgadas pelas agências Reuters e Associated Press.

Com término nesta sexta-feira, 25, essa será a primeira visita de Estado de Xi aos Estados Unidos em mais de uma década e o terceiro encontro com Trump desde o início do segundo mandato do presidente americano.

O encontro ocorre ainda às vésperas do fim, em novembro, da trégua comercial firmada em 2025. Segundo o Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), embora os dois governos tenham interesse em preservar a estabilidade da relação, as expectativas de grandes avanços na cúpula são limitadas.

Qual é a agenda de Xi Jinping em Washington?

Quarta-feira, 23

Quinta-feira, 24

  • Cerimônia de Estado: Trump e a primeira-dama Melania Trump recebem Xi e Peng na Casa Branca. A cerimônia terá 479 militares, execução dos hinos nacionais, discursos dos dois presidentes, revisão militar e sobrevoo com um B-2 Spirit e quatro F-22 Raptors.
  • Agenda de Melania e Peng: enquanto os presidentes tratam dos assuntos bilaterais, Melania Trump e Peng Liyuan visitarão o Smithsonian National Museum of Asian Art.
  • Reunião entre Trump e Xi: os dois presidentes discutirão comércio, tarifas, terras raras, inteligência artificial, Taiwan, Irã, Ucrânia e outras questões da relação bilateral.
  • Jantar de Estado: à noite, Trump e Melania receberão Xi e Peng no East Room da Casa Branca. Entre os convidados esperados estão executivos de grandes empresas de tecnologia, como Tim Cook da Apple, Jensen Huang da Nvidia e Sam Altman da OpenAI, segundo a Reuters.

Sexta-feira, 25

  • Chá na Casa Branca: Trump e Melania receberão novamente Xi e Peng para um encontro privado.
  • Visita aos Arquivos Nacionais: os dois casais seguirão para os National Archives, em Washington, onde deverão conhecer documentos históricos relacionados às relações entre Estados Unidos e China.
  • Fim da visita: Trump e Melania se despedirão de Xi e Peng, encerrando a visita de Estado.

Essa será a primeira visita de Estado de Xi aos Estados Unidos em mais de uma década. A programação foi divulgada oficialmente pelo governo americano, enquanto detalhes sobre alguns compromissos e convidados também foram reportados por Reuters e AP com base em informações fornecidas por autoridades e pessoas familiarizadas com os preparativos.

Quais são os grandes temas do encontro com Donald Trump?

O comércio será um dos principais temas. A trégua firmada em outubro de 2025, que reduziu a escalada tarifária e flexibilizou restrições chinesas sobre terras raras e minerais críticos, expira em novembro. Segundo especialistas do CSIS, Washington quer manter o fluxo desses materiais e ampliar compras chinesas de produtos americanos, enquanto Pequim busca estender o acordo e obter autorização para cerca de US$ 30 bilhões em exportações com tarifas reduzidas ou zeradas.

A trégua comercial também esteve no centro das negociações desta semana.

A inteligência artificial será outro eixo da reunião. Além da disputa tecnológica, Estados Unidos e China avançam em modelos diferentes de governança da IA. Para o CSIS, o encontro pode servir para estabelecer parâmetros básicos de segurança e abrir caminho para futuras negociações internacionais.

Taiwan também deve gerar atritos. Segundo pessoas familiarizadas com os planos ouvidas pela Reuters, Xi deverá pressionar Trump a reduzir ou adiar vendas de armas à ilha. O CSIS também aponta a possibilidade de uma discussão sobre comunicação militar entre os dois países.

A guerra entre Estados Unidos e Irã pode levar Trump a pedir maior cooperação chinesa para pressionar Teerã e reabrir o Estreito de Ormuz. Xi, por sua vez, deverá tentar evitar novas sanções contra entidades chinesas ligadas ao comércio com o país.

Ucrânia e fentanil também estão entre os assuntos previstos. Trump poderá buscar o apoio de Xi para seus esforços por um cessar-fogo e cobrar novas medidas chinesas contra o tráfico da droga.

Pequim também deve pressionar por maior acesso a chips avançados e tecnologias americanas, além de defender investimentos chineses nos Estados Unidos.

Apesar da agenda extensa, o CSIS avalia que a cúpula deverá produzir avanços pontuais, funcionando sobretudo como um mecanismo para conter a rivalidade entre as duas potências e preservar a estabilidade da relação.

A disposição para manter o diálogo contrasta com a dimensão dos desafios que exigiriam uma atuação coordenada das duas maiores potências, incluindo mudanças climáticas, desequilíbrios econômicos e os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia.

A economia americana mantém forte aposta nos investimentos em inteligência artificial, enquanto Trump se aproxima das eleições de meio de mandato. A China, por sua vez, enfrenta dificuldades econômicas e busca preservar um ambiente internacional mais estável.

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