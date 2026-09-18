Erro de IA quase causou guerra entre EUA e China

Guerra: erro da IA quase causou guerra entra EUA e China (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16h02.
Um relatório de inteligência produzido com ajuda de um chatbot de inteligência artificial (IA) quase levou as Forças Armadas dos Estados Unidos a interceptar um navio chinês no Oriente Médio, segundo informações exclusivas da CNN publicadas nesta sexta-feira, 18.
O documento circulou entre militares americanos na primavera do Hemisfério Norte, em meio à guerra com o Irã, e afirmava que a embarcação transportava componentes de um programa de armas nucleares.
De acordo com quatro fontes ouvidas pela CNN, os militares passaram a planejar a interceptação do navio. Duas delas afirmam que soldados armados se preparavam para a abordagem e aviões militares já estavam no ar.
Pouco antes da operação, uma revisão adicional mostrou que o relatório havia sido elaborado por um analista de um comando de operações especiais com o uso de um chatbot, que identificou de forma errada a carga do navio.
O analista havia consultado a ferramenta sobre informações do manifesto da embarcação originadas no Comando de Operações Especiais do Pacífico, sediado no Havaí.
A CNN não conseguiu determinar qual era a carga real do navio, nem se o chatbot era um produto comercial ou um sistema do governo. Uma das fontes classificou o relatório como inteiramente falso e disse que ele quase começou uma guerra.
O episódio acontece em meio ao esforço do Pentágono e das agências de inteligência americanas para incorporar IA a quase todas as suas atividades, da análise de grandes volumes de dados brutos e da seleção de alvos para ataques a tarefas administrativas, como orçamento, logística e cadeias de suprimentos.
Esse esforço, no entanto, é descentralizado, segundo autoridades ouvidas pela CNN. Diferentes áreas do governo usam ferramentas distintas, sob ordens e padrões de segurança próprios, e não há um conjunto único de regras para verificar as informações geradas por esses sistemas.
Com isso, a confiabilidade das ferramentas varia de forma ampla entre os setores militares e de inteligência.'Hack culposo'? Como modelos de IA estão invadindo empresas no improviso
Analistas de segurança temem há anos que dados ruins ou corrompidos levem a um erro de cálculo catastrófico entre potências. O caso do navio chinês aponta para um risco mais imediato, segundo a reportagem — o de pessoas tomarem decisões graves com base em informações imprecisas geradas por sistemas automatizados.