EUA e China não podem vencer a corrida da IA sozinhos, diz analista do BofA

RESUMO ＋ China e Estados Unidos não conseguem vencer isoladamente a corrida pela inteligência artificial, afirmou Matty Zhao, do Bank of America, nesta segunda-feira (21). Segundo a analista, as cadeias são interdependentes: Pequim ainda precisa de chips estrangeiros, enquanto Washington enfrenta limitações na rede elétrica. Em 2024, os EUA investiram US$ 109,1 bilhões em IA, ante US$ 9,3 bilhões da China.

Nem Pequim nem Washington vão conseguir vencer, sozinhos, a corrida pela dominância em inteligência artificial (IA). A avaliação é de Matty Zhao, co-chefe de ações da China no Bank of America (BofA) Global Research, em entrevista ao jornal South China Morning Post nesta segunda-feira, 21, às vésperas de uma cúpula bilateral de alto nível entre os dois países.

Segundo Zhao, as cadeias de suprimentos de tecnologia estão profundamente interligadas entre as duas economias, o que torna qualquer vitória isolada improvável. A China avançou em áreas como redes elétricas e equipamentos de manufatura, mas continua dependente de fornecedores estrangeiros para chips avançados, memória e alguns materiais de ponta.

Os Estados Unidos, por sua vez, enfrentam uma limitação diferente: a rede elétrica americana tem, em média, entre 30 e 40 anos de idade, contra 15 a 20 anos na rede chinesa, segundo a analista. Nos EUA, a expansão de data centers já provocou reação política e de comunidades locais, motivada pelo temor de aumento nos custos de energia.

Chips de um lado, energia do outro

A avaliação de Zhao reforça um debate que já dividia analistas do setor.

Segundo o CSIS, centro de estudos americano, a China conseguiu obter chips avançados, como o H100 e o H800 da Nvidia, além de equipamentos de manufatura de semicondutores, por meio de fabricação na taiwanesa TSMC via empresas de fachada e da aquisição de equipamentos para a SMIC, fabricante sobre a qual a Huawei exerce influência significativa. Ainda assim, o hardware chinês de IA opera hoje entre 70% e 100% do desempenho do H100, com eficiência energética ainda mais atrás.

Do lado americano, o investimento privado em IA nos Estados Unidos chegou a US$ 109,1 bilhões em 2024, muito acima dos cerca de US$ 9,3 bilhões da China, segundo o índice de IA 2025 da Universidade Stanford.

Instituições americanas produziram 40 modelos de IA notáveis naquele ano, contra 15 da China. Mas parte dos analistas do setor já chama a atenção para uma distinção diferente da corrida por poder computacional: enquanto os Estados Unidos constroem os modelos mais avançados, a China avança mais rápido na aplicação prática da tecnologia dentro de fábricas, logística e veículos.