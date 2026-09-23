Pesquisa AtlasIntel: Flávio lidera com vantagem de 5,3 pontos no maior colégio eleitoral do Brasil

Senator Flavio Bolsonaro (C), pre-candidate for president and son of former president Jair Bolsonaro, gestures as he speaks about his relationship with Daniel Vorcaro, who financed the film "Dark Horse", on his father's life, at the Liberal Party headquarters in Brasilia on May 19, 2026. (Photo by Sergio Lima / AFP)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12h02.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa para a Presidência da República no estado de São Paulo, segundo a nova pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 23.
O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 45,1% das intenções de voto no estado contra 39,8% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Entre os demais nomes testados, Renan Santos (Missão) pontua com 7,6%, seguido por Escritor Augusto Cury (Avante), que tem 2,2%, e Ronaldo Caiado (PSD) com 1,6%.
Os candidatos Hertz Dias (PSTU), Zema (Novo) e Samara (UP) registraram menos de 1% cada. Votos brancos e nulos somam 0,7%, enquanto 1,2% não souberam responder.
No recorte de eleitores evangélicos, Flávio Bolsonaro atinge 62,8% das intenções de voto no primeiro turno, contra apenas 21,1% de Lula. O senador também apresenta vantagem entre os homens, marcando 38,5% contra 33,1% do petista.
Lula, por sua vez, registra seu melhor desempenho entre os eleitores com renda acima de R$ 10.000, segmento em que tem 45,7% ante 27,5% do candidato do PL. O atual presidente também apresenta vantagem no eleitorado agnóstico ou ateu, marcando 64,2% contra 9,5% do adversário.
O levantamento simulou confrontos diretos para o Executivo nacional. Em uma eventual disputa contra o petista, Flávio Bolsonaro venceria por 48,8% a 42,8% no eleitorado paulista. Votos brancos, nulos e indecisos neste recorte específico representam 8,3%.
O atual presidente também fica atrás numericamente contra outros líderes da direita. Em um embate direto, Ronaldo Caiado marcaria 47,2% contra 42,1% de Lula. Já contra o governador mineiro, Zema pontua com 46,1% ante 43,1% do petista. Lula lidera apenas na simulação contra Renan Santos, marcando 43,5% a 38,9%, e contra Augusto Cury, por 41,5% a 43,7% (Cury à frente numericamente).
O desempenho eleitoral reflete o cenário de avaliação do governo federal em território paulista. Segundo a pesquisa, 59% dos eleitores desaprovam o desempenho do presidente Lula, enquanto 40% aprovam. Apenas 1% da amostra não soube responder ao questionamento.
Quando questionados sobre a qualidade da atual gestão, 54% classificam o governo como ruim ou péssimo e 32% consideram ótimo ou bom. O índice de rejeição de Lula chega a 51,7%, o maior entre os líderes políticos testados no estado, seguido de perto por Flávio Bolsonaro, no qual 47% afirmam não votar de jeito nenhum.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.800 eleitores entre 15 e 20 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Estadão e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08437/2026.