Pesquisa AtlasIntel: Flávio lidera com vantagem de 5,3 pontos no maior colégio eleitoral do Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa para a Presidência da República no estado de São Paulo, segundo a nova pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 23.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 45,1% das intenções de voto no estado contra 39,8% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os demais nomes testados, Renan Santos (Missão) pontua com 7,6%, seguido por Escritor Augusto Cury (Avante), que tem 2,2%, e Ronaldo Caiado (PSD) com 1,6%.

Os candidatos Hertz Dias (PSTU), Zema (Novo) e Samara (UP) registraram menos de 1% cada. Votos brancos e nulos somam 0,7%, enquanto 1,2% não souberam responder.

No recorte de eleitores evangélicos, Flávio Bolsonaro atinge 62,8% das intenções de voto no primeiro turno, contra apenas 21,1% de Lula. O senador também apresenta vantagem entre os homens, marcando 38,5% contra 33,1% do petista.

Lula, por sua vez, registra seu melhor desempenho entre os eleitores com renda acima de R$ 10.000, segmento em que tem 45,7% ante 27,5% do candidato do PL. O atual presidente também apresenta vantagem no eleitorado agnóstico ou ateu, marcando 64,2% contra 9,5% do adversário.

Flávio Bolsonaro e ex-governadores lideram contra Lula no segundo turno

O levantamento simulou confrontos diretos para o Executivo nacional. Em uma eventual disputa contra o petista, Flávio Bolsonaro venceria por 48,8% a 42,8% no eleitorado paulista. Votos brancos, nulos e indecisos neste recorte específico representam 8,3%.

O atual presidente também fica atrás numericamente contra outros líderes da direita. Em um embate direto, Ronaldo Caiado marcaria 47,2% contra 42,1% de Lula. Já contra o governador mineiro, Zema pontua com 46,1% ante 43,1% do petista. Lula lidera apenas na simulação contra Renan Santos, marcando 43,5% a 38,9%, e contra Augusto Cury, por 41,5% a 43,7% (Cury à frente numericamente).

Rejeição presidencial e avaliação do governo federal em São Paulo

O desempenho eleitoral reflete o cenário de avaliação do governo federal em território paulista. Segundo a pesquisa, 59% dos eleitores desaprovam o desempenho do presidente Lula, enquanto 40% aprovam. Apenas 1% da amostra não soube responder ao questionamento.

Quando questionados sobre a qualidade da atual gestão, 54% classificam o governo como ruim ou péssimo e 32% consideram ótimo ou bom. O índice de rejeição de Lula chega a 51,7%, o maior entre os líderes políticos testados no estado, seguido de perto por Flávio Bolsonaro, no qual 47% afirmam não votar de jeito nenhum.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.800 eleitores entre 15 e 20 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Estadão e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08437/2026.