Trump receberá Xi Jinping nos EUA e reunirá CEOs das big techs em jantar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá o presidente da China, Xi Jinping, em Washington na próxima semana, em uma visita de Estado que terá como pano de fundo a disputa entre os dois países pelo domínio da inteligência artificial (IA).

Xi chegará aos Estados Unidos no dia 23, acompanhado da mulher, Peng Liyuan. Será sua primeira viagem ao país desde 2023, quando se encontrou com o então presidente Joe Biden em São Francisco, durante a cúpula da APEC (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico).

Antes do encontro entre os dois líderes, negociadores americanos e chineses devem passar o fim de semana discutindo possíveis acordos. O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, terá uma reunião com autoridades chinesas neste domingo, em Nova York.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, também trabalham na preparação da reunião entre Trump e Xi, prevista para o dia 24.

Inteligência artificial é outro ponto de tensão

A disputa pela inteligência artificial deve ocupar um espaço importante na agenda. Estados Unidos e China estão na liderança do desenvolvimento da tecnologia, enquanto Washington tenta limitar o avanço chinês por meio de restrições à exportação de chips avançados, especialmente os produzidos pela Nvidia.

Apesar da pressão para que empresas reduzam o ritmo de desenvolvimento da IA diante dos riscos associados à tecnologia, o governo americano considera que companhias como OpenAI, Anthropic, Google e Meta precisam continuar avançando para evitar que a China assuma a liderança no setor.

Pequim, que durante anos foi considerada atrás dos Estados Unidos em IA avançada, vem diminuindo essa diferença rapidamente. Ainda assim, há expectativa de que Trump e Xi possam buscar algum entendimento durante o encontro. Um acordo para desacelerar globalmente o desenvolvimento da tecnologia ou estabelecer salvaguardas em escala mundial, porém, é considerado pouco provável.

CEOs de tecnologia são esperados em jantar

Além das reuniões oficiais, Trump oferecerá um jantar de Estado à delegação chinesa no dia 24, na Casa Branca. O evento deve reunir convidados dos setores de tecnologia e finanças, em uma lista considerada pouco usual para esse tipo de cerimônia.

Entre os executivos esperados estão Sam Altman, da OpenAI; Jensen Huang, da Nvidia; Cristiano Amon, da Qualcomm; e Tim Cook, da Apple. Também são aguardados Jeff Bezos, fundador da Amazon; Elon Musk, à frente da SpaceX e da Tesla; e Sundar Pichai, CEO do Google.

A Anthropic não informou se recebeu convite para o jantar.

Mais de dez empresas também são consideradas para integrar uma delegação de executivos, embora a composição final ainda não tenha sido definida. Entre os nomes cogitados está a BYD, segundo pessoas familiarizadas com os preparativos.

A presença de executivos chineses e americanos reproduziria, em parte, a estratégia adotada por Trump durante sua visita de Estado à China, em maio. Na ocasião, o presidente americano levou mais de dez CEOs ao país, entre eles Jensen Huang, da Nvidia, e Elon Musk, da Tesla. Os executivos se encontraram com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang.

Naquele encontro, Xi afirmou que as empresas americanas “estão profundamente envolvidas na reforma e abertura da China, um processo do qual os dois lados se beneficiaram”.

Altman também fez uma declaração sobre o encontro entre os líderes. O executivo sugeriu que Trump e Xi poderiam receber o Prêmio Nobel da Paz caso chegassem a um acordo sobre inteligência artificial, sinalizando a expectativa do setor em relação às negociações.

Agenda prevê cerimônia e encontro bilateral

Segundo a programação divulgada pela Casa Branca, Trump e a primeira-dama Melania Trump receberão Xi e Peng Liyuan na Base Conjunta de Andrews, nos arredores de Washington. Os casais participarão de uma cerimônia de boas-vindas no local, uma ocasião pouco comum em uma base militar.

No dia 24, Trump e Xi se encontrarão na Casa Branca. A programação inclui uma cerimônia de chegada, uma cerimônia militar no Rose Garden e uma reunião bilateral. À noite, será realizado o jantar de Estado no East Room, onde os dois presidentes devem discursar.

Na sexta-feira, 25, Trump e Xi, acompanhados das primeiras-damas, devem participar de um chá privado na Casa Branca e visitar os Arquivos Nacionais. A instituição abriga documentos históricos americanos e participa das celebrações dos 250 anos dos Estados Unidos.

Depois da visita, Xi seguirá para a Base de Andrews para deixar Washington.

*Com informações do O Globo