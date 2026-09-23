Nubank Parque fecha parceria com Ambev para operação de bebidas e ativações de marcas

RESUMO ＋ A companhia de bebidas Ambev, por meio da unidade Beyond Beer, passa a patrocinar a arena Nubank Parque, com exclusividade na venda de refrigerantes, energéticos, isotônicos, chás, água e drinks prontos. Guaraná Antarctica e Beats lideram a operação, que prevê produtos e ativações em telões, LEDs, lounges e áreas de hospitalidade durante shows, jogos e outros eventos.

O Nubank Parque recebe públicos variados ao longo de sua programação, que inclui shows nacionais e internacionais, partidas de futebol, eventos corporativos e experiências em diferentes formatos. Nesse cenário, a Ambev, por meio da unidade Beyond Beer, passa a integrar a operação da arena como patrocinadora, com atuação conduzida pelas marcas Guaraná Antarctica e Beats.

O acordo estabelece exclusividade para a comercialização das categorias de refrigerantes, energéticos, isotônicos, chás, água e drinks prontos (RTDs) no espaço, ampliando o portfólio de bebidas oferecido aos visitantes durante os eventos.

Quem passar pelo Nubank Parque terá acesso a produtos das marcas da Ambev e poderá participar de ações desenvolvidas de acordo com cada programação. A parceria prevê iniciativas de relacionamento e presença de marca em diferentes pontos da arena, incluindo telões, LEDs, lounges e espaços voltados à hospitalidade.

“Estar presente em espaços que reúnem diferentes públicos e momentos de consumo é uma forma importante de fortalecer a conexão das nossas marcas com as pessoas. O Nubank Parque é uma plataforma relevante de entretenimento, esporte e experiências, e queremos fazer parte dessa jornada oferecendo um portfólio diverso e criando ativações que tornem cada evento ainda mais especial. Para Guaraná Antarctica, Beats e todo o nosso ecossistema de Beyond Beer, essa parceria representa mais uma oportunidade de estar onde os consumidores estão, ampliando ocasiões de consumo e construindo conexões genuínas com as nossas marcas”, afirma Daniela Cachich, presidente de Beyond Beer da Ambev.

Ambev amplia presença em espaços de entretenimento

A participação no Nubank Parque faz parte da estratégia da Ambev de ampliar sua presença em plataformas ligadas ao entretenimento. A companhia já desenvolve ações associadas a segmentos como cultura pop, música, esporte e grandes eventos no Brasil.

Guaraná Antarctica e Beats representam frentes distintas dentro do portfólio da companhia. Guaraná Antarctica possui uma trajetória associada à cultura brasileira e ao futebol, enquanto Beats atua na categoria de drinks prontos (ready-to-drink), com foco em novas ocasiões de consumo e formatos de experiência.

Para o Nubank Parque, a parceria adiciona marcas da Ambev ao conjunto de opções disponíveis na arena e amplia a oferta de bebidas para os diferentes públicos que frequentam o espaço.

“O Nubank Parque combina grande volume de público com uma rara diversidade de perfis e ocasiões ao longo de todo o ano: do clássico ao show, do encontro corporativo ao jantar, da arquibancada ao camarote. A parceria com a Beyond Beer fortalece uma dimensão essencial dessas experiências: a oferta de bebidas. Com marcas como Guaraná Antarctica, Beats e Red Bull nos diferentes ambientes da arena, reunimos oportunidades de consumo, experimentação e hospitalidade que vão além da exposição de marca. Essa proximidade também abre espaço para compreender melhor as preferências de cada público e aprimorar o que oferecemos. É assim que desenvolvemos nosso portfólio de parceiros: conectando a qualidade da experiência a novas oportunidades de negócio e à construção de valor no longo prazo”, afirma Marcelo Frazão, VP da WTorre Entretenimento.

A parceria também inclui marcas distribuídas pela Ambev, como PepsiCo, patrocinadora da arena desde 2024, Red Bull e Minalba. Com isso, o acordo contempla categorias como água, refrigerantes, energéticos, isotônicos, drinks prontos e chás.