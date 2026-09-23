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Nubank Parque fecha parceria com Ambev para operação de bebidas e ativações de marcas

Acordo coloca marcas da divisão Beyond Beer na arena e inclui exclusividade nas categorias de refrigerantes, energéticos, isotônicos, chás, água e drinks prontos

Nubank Parque e Ambev: Parceria com Guaraná Antarctica e Beats amplia presença da companhia em espaços de entretenimento e cria novos pontos de contato com consumidores.

Nubank Parque e Ambev: Parceria com Guaraná Antarctica e Beats amplia presença da companhia em espaços de entretenimento e cria novos pontos de contato com consumidores.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12h00.

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A companhia de bebidas Ambev, por meio da unidade Beyond Beer, passa a patrocinar a arena Nubank Parque, com exclusividade na venda de refrigerantes, energéticos, isotônicos, chás, água e drinks prontos. Guaraná Antarctica e Beats lideram a operação, que prevê produtos e ativações em telões, LEDs, lounges e áreas de hospitalidade durante shows, jogos e outros eventos.

O Nubank Parque recebe públicos variados ao longo de sua programação, que inclui shows nacionais e internacionais, partidas de futebol, eventos corporativos e experiências em diferentes formatos. Nesse cenário, a Ambev, por meio da unidade Beyond Beer, passa a integrar a operação da arena como patrocinadora, com atuação conduzida pelas marcas Guaraná Antarctica e Beats.

O acordo estabelece exclusividade para a comercialização das categorias de refrigerantes, energéticos, isotônicos, chás, água e drinks prontos (RTDs) no espaço, ampliando o portfólio de bebidas oferecido aos visitantes durante os eventos.

Quem passar pelo Nubank Parque terá acesso a produtos das marcas da Ambev e poderá participar de ações desenvolvidas de acordo com cada programação. A parceria prevê iniciativas de relacionamento e presença de marca em diferentes pontos da arena, incluindo telões, LEDs, lounges e espaços voltados à hospitalidade.

Estar presente em espaços que reúnem diferentes públicos e momentos de consumo é uma forma importante de fortalecer a conexão das nossas marcas com as pessoas. O Nubank Parque é uma plataforma relevante de entretenimento, esporte e experiências, e queremos fazer parte dessa jornada oferecendo um portfólio diverso e criando ativações que tornem cada evento ainda mais especial. Para Guaraná Antarctica, Beats e todo o nosso ecossistema de Beyond Beer, essa parceria representa mais uma oportunidade de estar onde os consumidores estão, ampliando ocasiões de consumo e construindo conexões genuínas com as nossas marcas”, afirma Daniela Cachich, presidente de Beyond Beer da Ambev.

Ambev amplia presença em espaços de entretenimento

A participação no Nubank Parque faz parte da estratégia da Ambev de ampliar sua presença em plataformas ligadas ao entretenimento. A companhia já desenvolve ações associadas a segmentos como cultura pop, música, esporte e grandes eventos no Brasil.

Guaraná Antarctica e Beats representam frentes distintas dentro do portfólio da companhia. Guaraná Antarctica possui uma trajetória associada à cultura brasileira e ao futebol, enquanto Beats atua na categoria de drinks prontos (ready-to-drink), com foco em novas ocasiões de consumo e formatos de experiência.

Para o Nubank Parque, a parceria adiciona marcas da Ambev ao conjunto de opções disponíveis na arena e amplia a oferta de bebidas para os diferentes públicos que frequentam o espaço.

O Nubank Parque combina grande volume de público com uma rara diversidade de perfis e ocasiões ao longo de todo o ano: do clássico ao show, do encontro corporativo ao jantar, da arquibancada ao camarote. A parceria com a Beyond Beer fortalece uma dimensão essencial dessas experiências: a oferta de bebidas. Com marcas como Guaraná Antarctica, Beats e Red Bull nos diferentes ambientes da arena, reunimos oportunidades de consumo, experimentação e hospitalidade que vão além da exposição de marca. Essa proximidade também abre espaço para compreender melhor as preferências de cada público e aprimorar o que oferecemos. É assim que desenvolvemos nosso portfólio de parceiros: conectando a qualidade da experiência a novas oportunidades de negócio e à construção de valor no longo prazo”, afirma Marcelo Frazão, VP da WTorre Entretenimento.

A parceria também inclui marcas distribuídas pela Ambev, como PepsiCo, patrocinadora da arena desde 2024, Red Bull e Minalba. Com isso, o acordo contempla categorias como água, refrigerantes, energéticos, isotônicos, drinks prontos e chás.

Perguntas frequentes

O que prevê a parceria entre Ambev e Nubank Parque? ＋

A parceria torna a Ambev patrocinadora do Nubank Parque por meio da unidade Beyond Beer. O acordo inclui a oferta de bebidas e ações de relacionamento em diferentes ambientes da arena.

Quais bebidas terão exclusividade no Nubank Parque? ＋

A Ambev terá exclusividade na comercialização de refrigerantes, energéticos, isotônicos, chás, água e drinks prontos no Nubank Parque.

Quais marcas participam da operação da Ambev no Nubank Parque? ＋

Guaraná Antarctica e Beats conduzem a atuação da unidade Beyond Beer na arena. O acordo também inclui PepsiCo, patrocinadora do espaço desde 2024, Red Bull e Minalba, marcas distribuídas pela Ambev.

Que ações a Ambev poderá realizar no Nubank Parque? ＋

A Ambev poderá desenvolver ativações específicas para cada programação, além de ocupar telões, LEDs, lounges e espaços de hospitalidade. As iniciativas estarão presentes em shows, partidas de futebol, eventos corporativos e outras experiências.

Por que a Ambev decidiu patrocinar o Nubank Parque? ＋

Segundo Daniela Cachich, presidente de Beyond Beer da Ambev, a arena reúne diferentes públicos e ocasiões de consumo, o que permite fortalecer a conexão das marcas com os consumidores. A parceria também integra a estratégia da companhia de ampliar sua presença em plataformas de entretenimento.

Como a parceria amplia a experiência do público na arena? ＋

De acordo com Marcelo Frazão, VP da WTorre Entretenimento, a parceria amplia as oportunidades de consumo, experimentação e hospitalidade nos diferentes ambientes. A proximidade com o público também permite compreender preferências e aprimorar a oferta da arena.

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