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Trump diz ter visão 'semelhante' à de Xi Jinping sobre conflito no Irã

China defendeu solução política e criticou continuidade do conflito no Oriente Médio

Trump e Xi: presidente dos EUA afirmou que ambos compartilham visão semelhante sobre o conflito no Irã e defendem abertura do Estreito de Ormuz

Trump e Xi: presidente dos EUA afirmou que ambos compartilham visão semelhante sobre o conflito no Irã e defendem abertura do Estreito de Ormuz

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 15 de maio de 2026 às 12h05.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 15, antes de um almoço com o líder chinês Xi Jinping, que ambos compartilham uma visão “muito semelhante” sobre como encerrar o conflito no Irã, iniciado no fim de fevereiro e que levou ao fechamento do Estreito de Ormuz por parte de Teerã.

“Falamos sobre o Irã. Temos uma opinião muito semelhante sobre o Irã. Queremos que acabe, não queremos que tenham uma arma nuclear e queremos que o estreito seja aberto”, disse Trump durante encontro em Zhongnanhai, complexo do governo chinês em Pequim.

Segundo o presidente americano, o Irã decidiu fechar o estreito, e os Estados Unidos responderam à medida. “Os EUA decidiram então fechá-lo sobre eles, mas queremos que seja aberto”, afirmou, classificando a situação como “insana”.

Irã, armas nucleares e tensão no Estreito de Ormuz

Trump reiterou que o Irã não pode desenvolver armas nucleares e disse que ele e Xi estão “bastante de acordo” nesse ponto e em outras questões relacionadas ao conflito.

As declarações vão na mesma linha dos comunicados da Casa Branca e de posições divulgadas pela diplomacia chinesa, que defende a abertura de canais de diálogo e o fim das hostilidades na região.

Pequim afirmou que “a porta do diálogo, uma vez aberta, não deve voltar a se fechar” e defendeu a consolidação de uma “tendência de distensão” no conflito, atualmente em fase de cessar-fogo e negociações indiretas com mediação do Paquistão.

China defende solução política para a crise

Em comunicado, a chancelaria chinesa afirmou que “esta guerra, que não deveria ter ocorrido, não tem nenhuma necessidade de continuar”, destacando que uma solução negociada beneficiaria tanto Estados Unidos quanto Irã.

Ao lado de Xi Jinping, Trump também afirmou que os dois países fecharam “acordos comerciais fantásticos”, embora não tenha detalhado os termos dessas possíveis negociações.

*Com EFE

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