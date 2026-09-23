Irã na ONU: entenda o pronunciamento do presidente Pezeshkian em 5 pontos

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, discursou nesta quarta-feira, 23, na Assembleia Geral da ONU, em meio à guerra entre o país e uma coalizão liderada pelos Estados Unidos e Israel e a novas tentativas de reabrir as negociações entre Teerã e Washington.

A fala ocorreu um dia depois do presidente americano Donald Trump usar o mesmo palco para ameaçar “aniquilar” o Irã caso não seja alcançado um acordo.

O pronunciamento também aconteceu após um contato indireto entre representantes dos dois países, realizado na terça-feira por meio de mediadores do Catar. Pezeshkian aproveitou a tribuna para defender a diplomacia, reafirmar a posição iraniana sobre o programa nuclear e criticar os ataques de Estados Unidos e Israel.

Ao longo do discurso, porém, deixou claro que Teerã não aceita negociações acompanhadas de ameaças ou coerção militar.

1. Irã diz estar aberto ao diálogo, mas sem ameaças

Pezeshkian afirmou que o Irã está disposto a retomar o diálogo e as negociações com os Estados Unidos, desde que as conversas ocorram sem coerção.

A declaração ocorreu após Trump usar o mesmo palco, na terça-feira, para dizer que poderia “aniquilar” o Irã caso não fosse alcançado um acordo. Pezeshkian respondeu que a pressão e as sanções apenas aumentariam a resistência iraniana.

2. Teerã rejeita restrições ao programa nuclear civil

O presidente iraniano reiterou que seu país não pretende desenvolver armas nucleares, mas rejeita limitações ao uso pacífico da tecnologia nuclear.

Segundo Pezeshkian, o enriquecimento de urânio para fins civis é um direito do Irã e pode ser utilizado em áreas como pesquisa médica e geração de energia. A questão está no centro do impasse com Washington.

3. Estreito de Ormuz e Palestina entram no discurso

Pezeshkian também abordou o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio mundial de petróleo e gás. Ele afirmou que o Irã não aceitará que outros países utilizem a passagem enquanto ela também seja empregada para pressionar ou atacar seu território.

O presidente alertou ainda que a expansão do conflito não produzirá segurança e defendeu uma solução política.

A situação da Palestina também foi citada. Para Pezeshkian, uma paz duradoura no Oriente Médio não será possível sem uma solução para a questão palestina.

4. Pezeshkian acusa EUA e Israel de violações

Durante o discurso, o presidente iraniano apresentou imagens de vítimas dos ataques contra o país e acusou Estados Unidos e Israel de atingirem infraestrutura civil e violarem o direito internacional.

Pezeshkian também afirmou que o Irã não iniciou a guerra e apresentou suas ações militares como defesa diante dos ataques.

No plenário, a delegação americana deixou a Assembleia Geral enquanto o presidente iraniano fazia as acusações.

5. Houve contato indireto entre Irã e EUA

O discurso ocorreu depois de um contato indireto entre representantes dos dois países. Na terça-feira, autoridades iranianas conversaram, por meio de mediadores do Catar, com o enviado americano Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump.

Segundo o New York Times, as conversas trataram da possibilidade de retomar as negociações. Teerã teria pedido o fim do bloqueio naval aos portos iranianos e a liberação de ativos congelados.

Trump classificou o encontro como “muito bom”, mas disse que os representantes iranianos não eram do mais alto escalão. O governo iraniano, por sua vez, afirmou que a reunião não representava uma mudança em sua posição.

Antes do discurso, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que Trump estava aberto a um eventual encontro com Pezeshkian em Nova York.