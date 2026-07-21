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Paraguai pede revisão de cotas do acordo Mercosul-UE

Presidente afirma que custos logísticos do país precisam ser considerados na divisão das cotas de exportação para a União Europeia

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 21 de julho de 2026 às 08h03.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, defendeu nesta segunda-feira uma revisão da distribuição das cotas de exportação previstas no acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE).

Segundo ele, os países do bloco sul-americano precisam adotar uma postura mais flexível para garantir uma participação considerada mais equilibrada ao Paraguai.

Durante a abertura oficial da Expo Paraguai 2026, principal feira agropecuária, industrial e comercial do país, Peña afirmou que as condições logísticas enfrentadas pelos exportadores paraguaios justificam um tratamento diferenciado na divisão das cotas.

Segundo o presidente, cada contêiner exportado pelo Paraguai percorre centenas de quilômetros adicionais até chegar aos portos de embarque, o que aumenta os custos em relação aos demais integrantes do Mercosul.

Em seu discurso, o presidente afirmou que uma participação mais equilibrada nas cotas de exportação não representa um privilégio, mas um direito do Paraguai.

Peña também respondeu às críticas de que o governo paraguaio estaria adotando uma posição inflexível nas negociações.

Segundo ele, o Paraguai demonstrou disposição para o consenso ao apoiar a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia após mais de duas décadas de negociações. Agora, afirmou, espera que os demais países do bloco adotem a mesma postura para atender às reivindicações paraguaias.

Acordo entrou em vigor de forma provisória

O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia passou a vigorar de forma transitória em maio, após ser concluído em janeiro deste ano, encerrando um processo de negociação que se estendeu por cerca de 25 anos.

Segundo Peña, o apoio do Paraguai foi decisivo para a conclusão das negociações e, por isso, o país espera participar de forma mais equilibrada dos benefícios previstos no tratado.

"Não emprestamos nosso voto para que o bloco ganhasse e o Paraguai ficasse olhando", afirmou o presidente.

*Com EFE 

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