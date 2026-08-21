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Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo do Pará?

Veja quem são os candidatos ao governo do Pará nas eleições de 2026, as principais propostas das campanhas e o que aponta a pesquisa mais recente sobre um possível segundo turno.

Eleição Pará: Ghassan e Santos lideram a corrida pela cadeira do governo

Eleição Pará: Ghassan e Santos lideram a corrida pela cadeira do governo

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 21h04.

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As eleições de 2026 acontecem em outubro e vão definir os novos governadores dos 26 estados e do Distrito Federal, além de presidente, senadores e deputados federais e estaduais.

No Pará, o primeiro turno está marcado para 4 de outubro. Na votação para o governo estadual, os eleitores paraenses escolherão governador e vice-governador.

A disputa ocorre em meio à sucessão de Helder Barbalho (MDB), que deixou o cargo em abril para concorrer ao Senado e foi sucedido pela então vice-governadora Hana Ghassan.

O cenário eleitoral mudou desde o início do ano. Nomes que apareciam como pré-candidatos deixaram a disputa, enquanto novas candidaturas foram confirmadas durante as convenções partidárias.

Após as definições partidárias, a disputa passou a reunir Hana Ghassan (MDB), Daniel Santos (Podemos), Araceli Lemos (PSOL), Gal Leite (UP), José Moita (Democrata) e Roberto Martins (PRTB). Cléber Rabelo, que havia sido lançado pelo PSTU, deixou a disputa posteriormente.

Entre os principais assuntos que devem marcar a eleição estão saúde, educação, saneamento, segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda e políticas para a população do interior e da Amazônia.

Quem são os candidatos ao governo do Pará?

  • Araceli Lemos (PSOL)
  • Daniel Santos (Podemos)
  • Gal Leite (UP)
  • José Moita (Democrata)
  • Hana Ghassan (MDB)
  • Well Macedo (PSTU)

O que pensam os candidatos ao governo do Pará?

Veja as propostas dos dois nomes que lideram as pesquisas eleitorais no estado:

Hana Ghassan (MDB)

Hana Ghassan é a atual governadora do Pará e disputa a continuidade no cargo pelo MDB. Auditora fiscal de carreira e formada em Ciências Contábeis, Hana ocupou cargos na administração estadual antes de assumir o governo em abril de 2026.

Na gestão estadual, uma das áreas que recebeu iniciativas recentes é a segurança pública e a proteção das mulheres.

Em maio, o governo enviou à Assembleia Legislativa um projeto para responsabilizar financeiramente agressores pelo custo das tornozeleiras eletrônicas utilizadas em medidas protetivas. A proposta foi posteriormente aprovada pela Alepa.

A administração também mantém projetos relacionados a saneamento, saúde, infraestrutura e desenvolvimento urbano.

Em junho, por exemplo, a Alepa aprovou proposta do Executivo que trata da reorganização da Cosanpa e de ações de saneamento em áreas rurais.

Daniel Santos (Podemos)

Médico e ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos foi vereador, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Pará antes de comandar a segunda cidade mais populosa do estado. Em agosto, o Podemos oficializou sua candidatura ao governo.

Durante a convenção partidária, Daniel apresentou como prioridades investimentos em saúde e educação, além da defesa do fim da cobrança de pedágio em rodovias estaduais. A campanha também destacou medidas para fortalecer a produção rural e valorizar trabalhadores do campo.

O candidato também aparece como um dos principais nomes da disputa nas pesquisas de intenção de voto realizadas ao longo de 2026.

Eleições Pará 2026: haverá 2º turno?

A legislação eleitoral prevê segundo turno para governador quando nenhum candidato alcançar mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Em 2026, a eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A pesquisa mais recente da Genial/Quaest, divulgada em 27 de julho, mostra um cenário de disputa apertada. Hana Ghassan aparece com 24% das intenções de voto, enquanto Daniel Santos tem 20%.

Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

No levantamento, Mário Couto aparecia com 11%, enquanto Araceli Lemos, Cléber Rabelo e Raquel Brício tinham 2% cada.

Esses nomes, porém, não correspondem integralmente à composição final das candidaturas, já que houve mudanças posteriores nas chapas.

A pesquisa também testou um eventual segundo turno entre Hana e Daniel. O resultado foi de 36% para Hana e 35% para Daniel, dentro da margem de erro.

O levantamento ouviu 900 eleitores entre 21 e 25 de julho e foi registrado na Justiça Eleitoral.

Um levantamento posterior, realizado pelo Real Time Big Data entre 30 de julho e 3 de agosto, manteve os dois nomes na frente. Hana registrou 31%, contra 29% de Daniel, novamente em situação de empate técnico.

No segundo turno simulado, Daniel teve 38% contra 36% de Hana. 

Os números, no entanto, são um retrato do momento em que cada pesquisa foi realizada e não permitem afirmar antecipadamente quem estará no segundo turno. A definição ocorrerá nas urnas em 4 de outubro.

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