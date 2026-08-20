Canadá e EUA retomam diálogo para concluir acordo comercial

Representantes do Canadá e dos Estados Unidos retomaram nesta quinta-feira, 20, as negociações para fechar um acordo comercial que evite as novas tarifas ameaçadas pelo presidente americano, Donald Trump.

As conversas acontecem depois que o primeiro-ministro canadense Mark Carney informou os líderes regionais sobre as diretrizes de um pacto para estabilizar o comércio bilateral.

O conteúdo na íntegra do que foi discutido ainda não foi divulgado. No entanto, um dos pontos já indicados por Carney aos governos regionais é a retomada da venda de bebidas alcoólicas americanas, que foram retiradas das prateleiras canadenses ao longo de 2025 como forma de retaliação.

"O primeiro-ministro nos pediu para voltarmos a colocar as bebidas alcoólicas americanas à venda", confirmou à imprensa Tim Houston, premiê da Nova Escócia, afirmando que essa medida havia "incomodado muito os Estados Unidos".

Houston pondera, no entanto, que a reintrodução dos produtos nas prateleiras não garante que os consumidores canadenses voltem a comprá-los, reflexo do desgaste gerado pela postura de Trump em relação ao país, incluindo as reiteradas ameaças de anexação.

"Foi um processo emocionalmente exaustivo, com um impacto que ainda vai durar muito tempo", disse.

O premiê evitou comentar se o acordo prevê redução de tarifas americanas, mas classificou o resultado, de forma geral, como "o melhor possível diante das circunstâncias, ao lidar com este governo".

Trump suspende por três dias tarifa de 50% sobre produtos do Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de terça-feira, 18, a suspensão por três dias das novas tarifas de 50% sobre determinados produtos do Canadá. As taxas entrariam em vigor na manhã desta quarta-feira, 19.

Segundo Trump, a decisão foi tomada após Estados Unidos e Canadá chegarem a um acordo, ainda condicionado à conclusão dos documentos.

“Suspendi as tarifas de 50% contra o Canadá [...] por um período de três dias, com base no fato de que Canadá e Estados Unidos, condicionados à finalização dos documentos, têm um acordo”, escreveu o presidente na rede social Truth Social. A suspensão permanecerá válida até sexta-feira, 21.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou que os dois países avançaram nas negociações, mas indicou que as tratativas ainda não foram concluídas. “Avanços significativos foram feitos, embora ainda haja um trabalho importante a ser realizado”, declarou Carney.

Tarifas atingiriam quase US$ 20 bilhões

As tarifas alcançariam 5,5% das exportações canadenses para os Estados Unidos, no valor de quase US$ 20 bilhões, equivalente a cerca de R$ 104 bilhões, segundo estimativas da Oxford Economics.

A lista inclui produtos como vinho, eletrônicos, materiais de construção, cimento e tacos de hóquei.

Trump havia determinado a cobrança das tarifas em julho, sob a justificativa de que produtos americanos, como bebidas alcoólicas, automóveis e laticínios, recebiam tratamento discriminatório no Canadá.

(Com AFP)