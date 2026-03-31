Aeroporto Trump, avenida Trump, navio Trump: no que o presidente já colocou seu nome

Após deixar a Presidência, Donald Trump deverá voltar a voar em seu avião próprio, um Boeing 757, com o nome TRUMP escrito do lado de fora. Quando voltar para sua casa na Flórida, em Mar-a-Lago, ele pousará no Trump International Airport. O terminal de Palm Beach, perto de Miami, terá este nome a partir de 1º de julho, em mais um exemplo de como o presidente tem colocado seu nome em cada vez mais estruturas públicas.

A mudança de nome do aeroporto foi oficializada pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, na terça-feira, 30, e ainda depende de aval da FAA, órgão federal que controla a aviação civil nos EUA. A entidade disse que não costuma vetar mudanças de nome de aeroportos, que considera questões locais.

Na Flórida, Trump também deu seu nome a uma das principais avenidas de Palm Beach, que leva ao aeroporto. Em janeiro deste ano, a via passou a se chamar President Donald J. Trump Boulevard.

Nos Estados Unidos, era incomum que presidentes em exercício colocassem seu nome em lugares e instituições públicas. As homenagens costumam ser feitas após a morte dos homenageados, geralmente muitos anos depois e de forma pontual. No país, não é comum trocar o nome de avenidas e estruturas com frequência.

Há pouco mais de um ano no cargo, Trump rompeu esta regra não escrita e resolveu batizar uma série de estruturas. Veja algumas delas abaixo.

Trump-Kennedy Center

O nome de Trump foi adicionado a um dos principais espaços culturais de Washington, que tem uma casa de espetáculos e uma área de exposições. A medida foi tomada pelo conselho da entidade, que conta com Trump entre seus membros.

Após a mudança de nome, em dezembro, diversos artistas decidiram cancelar suas apresentações lá. Em seguida, Trump disse que o espaço poderá ser fechado para reforma, por até dois anos, a partir de julho de 2026.

Donald Trump, presidente dos EUA, ao anunciar nova série de navios de guerra, que ele chamou de 'classe Trump', em 22 de dezembro (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

Frota Naval Trump

Em dezembro, a Marinha dos EUA anunciou a construção de uma nova série de navios de batalha, que serão chamados de classe Trump. A proposta é que essa seja a frota naval mais moderna do país.

"Esses novos navios de guerra serão a peça central da iniciativa Frota Dourada da Marinha e serão os primeiros de seu tipo a fornecer poder de fogo dominante e uma vantagem decisiva sobre os adversários, integrando as armas de ataque profundo mais avançadas da atualidade com os sistemas revolucionários dos próximos anos", disse a Marinha, ao anunciar a nova frota, que deve ficar pronta no início da década de 2030.

Donald Trump Institute of Peace

Trump colocou seu nome no United States Institute of Peace, entidade em Washington mantida pelo governo americano para promover pesquisas e treinamentos em diplomacia e mediação de conflitos.

Inicialmente, Trump queria desmontar o instituto, como parte de seu plano para reduzir o tamanho do governo, mas seu plano foi barrado pela Justiça. Em dezembro, o Departamento de Estado, um dos controladores da entidade, anunciou a mudança de nome.

Trump Gold Card: cartão dá permissão de residência a quem pagar US$ 1 milhão (Andrew Harnik/Getty Imagess)

Trump Gold Card

Em dezembro, Trump anunciou um novo "gold card" com seu nome. O documento é uma permissão de residência para estrangeiros que paguem ao menos US$ 1 milhão para obter o benefício. O cartão, que servirá como documento para o beneficiário, tem uma foto de Trump.

Contas Trump

Em 2025, Trump anunciou um programa chamado de "Contas Trump". Pais poderão criar contas-poupança, livres de tributos, para guardar dinheiro para suas crianças sacarem quando completarem 18 anos.

O governo fará um depósito único de US$ 1.000 para cada criança nascida entre 1 de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2028. Além disso, o bilionário Michael Dell prometeu doar mais US$ 250 para crianças nascidas entre 2016 e 2024 e que morem em regiões de baixa renda do país.