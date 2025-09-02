Trump diz que forças militares dos EUA atacaram navio com drogas que partiu da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que militares americanos atacaram um barco que transportava drogas da Venezuela. O republicano elogiou o sucesso da operação após o envio de navios de guerra ao Caribe como parte de um esforço para conter o narcotráfico na região.

"Nos últimos minutos, literalmente, abatemos um barco, um barco que transportava drogas, com muita droga naquele barco", disse Trump em coletiva de imprensa no Salão Oval da Casa Branca. "Elas vieram da Venezuela — e em grande quantidade. Muita coisa está saindo da Venezuela. Então, nós as retiramos, e vocês verão isso depois que esta reunião terminar."

Em seguida, a ação foi confirmada pelo secretário de Estado Marco Rubio à agência Reuters. Segundo ele, os militares dos EUA realizaram um "ataque letal" no sul do Caribe contra a embarcação.

"Como o presidente acaba de anunciar há poucos instantes, hoje as Forças Armadas dos EUA realizaram um ataque letal no sul do Caribe contra um navio de drogas que havia partido da Venezuela e era operado por uma organização designada como narcoterrorista", acrescentou Rubio nas redes sociais.

No mês passado, o Departamento de Defesa anunciou o envio de mais de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais para os mares da América Latina como parte da intensificação da ofensiva de Trump contra os cartéis de drogas. Na segunda-feira, o presidente venezuelano Nicolás Maduro acusou Rubio de tentar incitar os EUA a um massacre com a mobilização.

Anteriormente, Washington elevou a recompensa para US$ 50 milhões (mais de R$ 270 milhões, na cotação atual) por informações que possam levar à captura de Nicolás Maduro, acusando-o de liderar uma suposta organização criminosa conhecida como Cartel dos Soles.

*Em atualização.