O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, defendeu nesta segunda-feira, 23, o acordo fechado na semana passada com a União Europeia (UE).

Segundo ele, quem se opõe a rediscutir o tema está "ancorado no passado", dez anos depois do Brexit.

No poder desde julho, o líder do Partido Trabalhista no Reino Unido tem deixado clara a intenção de estreitar os laços com o bloco e já disse estar disposto a reabrir o debate sobre um eventual retorno.

Foi justamente esse ponto que levou ex-premiês conservadores, entre eles Rishi Sunak, Boris Johnson, Theresa May e David Cameron, a alertá-lo sobre os riscos de reviver uma discussão que dividiu profundamente o país.

No Parlamento, Burnham devolveu a crítica. "Aqueles que afirmam que não se deve falar sobre o Brexit correm o risco de deixar o Reino Unido ancorado no passado, com um conjunto de acordos medíocres. Pelo contrário, estamos conduzindo o país a uma situação melhor e devolvendo a ele a esperança que lhe faltou por tempo demais", disse.

Ele afirmou ainda que pretende conduzir o tema com cautela. "Vamos simplesmente realizar uma reflexão calma, construtiva e pragmática sobre o que é melhor para o Reino Unido a longo prazo", acrescentou.

O discurso ocorre em um momento em que pesquisas recentes indicam que a maioria dos britânicos é favorável a uma maior aproximação com o bloco europeu.

Próximos passos

O governo planeja abrir conversas com Bruxelas sobre as "opções realistas" para a relação bilateral no longo prazo, segundo um porta-voz de Burnham.

O primeiro-ministro deve se pronunciar sobre o "início deste processo" no mês que vem.

O que prevê o acordo

Assinado na sexta-feira, o texto flexibiliza os controles sobre as exportações britânicas de alimentos, facilita a mobilidade de jovens e trata das cotas de emissões de carbono.

O governo trabalhista estima que o pacote injetará 17 bilhões de libras (cerca de R$ 132 bilhões) por ano na economia britânica, aliviará a pressão sobre o custo de vida e "criará oportunidades para os jovens".

Para Burnham, o acordo "oferece uma perspectiva muito real de que a próxima década possa ser muito melhor para o Reino Unido do que aquela que acabamos de atravessar".

Impasse nas mensalidades

Um ponto ficou em aberto: Londres e Bruxelas deram a si mesmas mais seis meses para negociar a redução das mensalidades universitárias de estudantes europeus no Reino Unido, uma demanda que a UE faz com insistência. Antes do Brexit, esses alunos pagavam o mesmo que os britânicos.

Desde o ano letivo de 2021-2022, passaram a ser cobrados pelas tarifas internacionais, bem mais altas.

(Com AFP)