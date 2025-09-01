Maduro afirma que Venezuela está pronta para 'luta armada' em caso de invasão dos EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou nesta segunda-feira, 1º, que está disposto a recorrer à “luta armada” caso o país sofra uma invasão dos Estados Unidos. A afirmação ocorre após a mobilização militar americana nas águas do Caribe, classificada pelo governo venezuelano como ameaça direta.

Segundo Maduro, Caracas vive um “período especial de preparação máxima”. O presidente afirmou que, em qualquer cenário, o governo garantirá o funcionamento do país.

Em coletiva à imprensa, Maduro enfatizou que “se a Venezuela for agredida, passará imediatamente ao período de luta armada em defesa do território nacional, da história e do povo venezuelano”.

Escalada das tensões

As declarações de Maduro seguem denúncias feitas horas antes, quando afirmou que oito navios militares dos EUA, armados com 1,2 mil mísseis e um submarino, estariam posicionados contra a Venezuela.

Washington justifica a operação no Caribe como parte de ações de combate ao narcotráfico, mas Caracas sustenta que se trata de um movimento de intimidação com motivação política.

Até o momento, o governo americano não respondeu às declarações do presidente venezuelano.