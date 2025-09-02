Mundo

Trump planeja tarifas 'pesadas' sobre medicamentos importados nos EUA

Especialistas avaliam que a medida pode elevar preços, reduzir oferta e incentivar produção local

Trump quer impor tarifas sobre medicamentos importados (Mandel Ngan/AFP)

Vanessa Loiola
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 05h13.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou planos de impor tarifas 'pesadas' sobre medicamentos importados, incluindo produtos farmacêuticos que entravam no país sem impostos, conforme informou o U.S. News & World Report nesta segunda-feira, 1º. A medida faz parte de uma estratégia mais ampla de tarifas sobre importações de diversos setores, incluindo automóveis, aço e alumínio.

Especialistas alertam que a imposição das taxas pode aumentar o preço de medicamentos, reduzir a oferta e afetar principalmente consumidores de baixa renda e idosos. Atualmente, os medicamentos genéricos representam 92% das vendas em farmácias de varejo e de encomenda nos EUA.

O governo americano detalhou recentemente um acordo comercial com a União Europeia que estabelece uma tarifa de 15% sobre alguns produtos importados, incluindo medicamentos.

Trump, entretanto, ameaça aplicar impostos de até 200% sobre medicamentos oriundos de outros países. Para permitir adaptação, ele sugeriu um adiamento de um a um ano e meio, período em que empresas poderiam estocar produtos ou transferir a fabricação para os EUA.

Impactos econômicos

Especialistas ouvidos pelo U.S. News & World Report indicam que mesmo tarifas menores, como 25%, podem aumentar gradualmente os preços dos medicamentos entre 10% e 14% à medida que os estoques se esgotarem.

A mudança também visa incentivar a produção nacional. Empresas farmacêuticas de grande porte já planejam investimentos nos EUA: a Roche anunciou US$ 50 bilhões e a Johnson & Johnson US$ 55 bilhões em expansão de operações locais nos próximos anos.

Contudo, construir fábricas nos EUA é caro e não garante proteção total contra tarifas, já que muitos medicamentos ainda dependem de ingredientes importados.

Analistas avaliam que fabricantes de medicamentos genéricos podem enfrentar maior risco, podendo até deixar o mercado americano devido às tarifas, o que afetaria a disponibilidade de medicamentos essenciais.

“Em um mundo ideal, estaríamos produzindo tudo o que é importante apenas nos EUA, mas custa muito dinheiro. Descentralizamos grande parte de nossas cadeias de suprimentos porque queremos medicamentos baratos. Se quisermos reverter isso, teremos que reformular todo o sistema", falou Marta Wosińska, analista de políticas de saúde da Brookings Institution, ao U.S. News & World Report.

