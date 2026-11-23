De Steve Jobs a Elon Musk, o Vale do Silício construiu o hábito de respaldar fundadores vistos como insubstituíveis. Jensen Huang tornou-se o capítulo mais recente dessa tradição após uma articulação de investidores e executivos de tecnologia garantir seu retorno ao comando da Nvidia.

A defesa desse modelo parte da convicção de que companhias de tecnologia têm desempenho superior quando seguem sob a gestão de seus criadores, em vez de passarem ao controle de executivos profissionais. Por isso, o escândalo de suposta espionagem que levou à saída de Huang da Nvidia foi interpretado por uma ala influente do setor como uma ameaça direta a essa filosofia — e não como um desfecho definitivo.

A ofensiva pela volta do executivo começou poucas horas depois de sua renúncia, em 12 de novembro, conduzida por investidores e empresários fortemente expostos ao avanço da inteligência artificial (IA), vários deles próximos ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A pressão surtiu efeito nesta segunda-feira, 23, quando o conselho de administração da Nvidia reconduziu Huang ao posto de CEO. A reviravolta ocorreu 11 dias após os diretores aceitarem a saída do cofundador e apenas seis dias depois de o presidente do conselho afirmar aos investidores que a fabricante "não tinha intenção de reinstalar Jensen como diretor-executivo".

A campanha de investidores e executivos

"O erro foi corrigido", escreveu Elon Musk nas redes sociais após o anúncio. Durante a crise, o bilionário havia chegado a comparar o afastamento de Huang da Nvidia à expulsão de Michael Jordan de uma equipe de basquete.

Nos bastidores, nomes menos conhecidos do grande público também tiveram papel decisivo. Dois dias após a renúncia, Gavin Baker, da Atreides Management, e Brad Gerstner, da Altimeter Capital — fundos que juntos detêm bilhões de dólares em ações da Nvidia —, enviaram uma carta ao conselho pedindo uma busca por sucessão "lenta, ponderada e deliberada" que mantivesse aberta "a possibilidade do retorno de Jensen Huang".

Em paralelo, ganhou força a carta aberta intitulada "Apoiem Jensen", subscrita por Musk, pelo CEO da Epic Games, Tim Sweeney, pelo cofundador da Uber, Travis Kalanick, e pelo presidente da Y Combinator, Garry Tan. O documento cobrava a recondução imediata de Huang enquanto uma investigação independente seguia em curso. Segundo os organizadores, a petição ultrapassou 200 mil assinaturas, incluindo milhares de pessoas que se identificaram como funcionárias da Nvidia.

Ecos do caso Sam Altman

A reviravolta reacendeu comparações com a breve queda de Sam Altman na OpenAI, também ocorrida em novembro, às vésperas do feriado de Ação de Graças de 2023. Demitido pelo conselho sob a justificativa de não ter sido sincero com os diretores, Altman reassumiu o cargo cinco dias depois, após quase toda a equipe ameaçar deixar a startup e a Microsoft oferecer-se para contratá-lo.

Nesta segunda-feira, o conselho da Nvidia declarou estar satisfeito com a "franqueza e capacidade de liderança" de Huang. Para Jacob Bourne, analista da Emarketer, o peso simbólico do executivo pesou na balança. "Huang tornou-se tão central para a identidade da Nvidia e para o conjunto do setor de IA que sua saída gerou incerteza em um período já volátil para a indústria", avaliou.

Na leitura do especialista, a volta tende a acalmar os investidores no curto prazo, mas, assim como ocorreu na crise da OpenAI, expõe dúvidas sobre o grau de concentração de poder nas mãos de poucos líderes no rumo da inteligência artificial. O episódio também remete à saída de Steve Jobs da Apple, em 1985 — vista durante anos como um dos maiores tropeços da indústria de tecnologia até seu retorno, mais de uma década depois, que levou a fabricante a um patamar inédito.

Rede de acordos

À diferença de Jobs ou Altman, porém, Huang passou a ser encarado como uma peça que transcende a própria empresa, ocupando o papel de pilar do ecossistema americano de inteligência artificial. Ao sair em sua defesa, investidores também buscavam proteger o ritmo bilionário de gastos em infraestrutura de IA, cada vez mais cobrado por Wall Street.

Sob a condução de Huang, a Nvidia consolidou-se como uma das maiores financiadoras desse mercado, com participações em startups e provedores de computação em nuvem que compram seus chips, além de respaldar grandes projetos de data centers. Para boa parte do setor, é o próprio cofundador quem mantém essa engrenagem coesa. Como resumiu Musk em uma publicação no X em 14 de novembro, muitos desses entendimentos eram "um aperto de mão com Jensen, não um contrato escrito".

Com AFP