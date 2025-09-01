Mundo

Maduro diz que EUA posicionaram oito navios militares com 1.200 mísseis contra a Venezuela

Presidente venezuelano classificou mobilização americana no Caribe como “ameaça sem precedentes”

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 14h50.

Última atualização em 1 de setembro de 2025 às 14h50.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira, 1º, que os Estados Unidos posicionaram oito navios militares com 1.200 mísseis e um submarino em direção ao território venezuelano. A declaração ocorreu durante coletiva com a imprensa internacional em Caracas.

Segundo Maduro, a movimentação faz parte da operação antinarcóticos anunciada por Washington nas águas do Caribe. O presidente afirmou que a Venezuela enfrenta “a maior ameaça vista em nosso continente nos últimos 100 anos”.

Maduro classificou a mobilização como “extravagante, injustificável, imoral e absolutamente criminosa, sangrenta”. Ele não detalhou se Caracas pretende adotar contramedidas militares ou diplomáticas diante da ação dos EUA.

Escalada diplomática

A acusação acontece em meio ao aumento das tensões entre Caracas e Washington. O governo americano tem reforçado operações de vigilância marítima no Caribe sob o argumento de combate ao narcotráfico, enquanto Maduro alega que tais ações configuram ameaça direta à soberania venezuelana.

Até o momento, não houve posicionamento oficial do Pentágono sobre as declarações feitas pelo presidente venezuelano.

