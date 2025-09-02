Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula sobre julgamento de Bolsonaro: justiça tem de ser feita, respeitando presunção de inocência

Lula destacou que a ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra Bolsonaro não se trata de ‘um julgamento pessoal’, mas sim de um processo baseado em ‘autos, delações e provas’

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17h11.

Última atualização em 2 de setembro de 2025 às 17h38.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 2, que sua expectativa é de que a justiça seja feita com respeito à presunção de inocência no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado em 2022.

"O que eu espero é isso: tem de ser feita a justiça, respeitando o direito da presunção de inocência de quem está sendo julgado. É só isso que eu desejo. Desejo isso para mim e para qualquer inimigo, o direito à presunção de inocência, para que o Brasil conheça apenas a verdade. Só isso", afirmou em conversa com jornalistas durante o velório do jornalista Mino Carta, em São Paulo.

Lula destacou que a ação no Supremo Tribunal Federal (STF) não se trata de "um julgamento pessoal", mas sim de um processo baseado em "autos, delações e provas".

"Ele pode se defender como eu não pude me defender. E eu não reclamei, não fiquei chorando. Fui à luta. Se a pessoa é inocente, que prove a sua inocência. Se não tem envolvimento, que prove isso", disse.

Em algum momento Trump vai perceber que tem de negociar, diz Lula

Sobre as possíveis novas sanções do governo americano durante o julgamento de Bolsonaro, Lula voltou a classificar as tarifas e sanções de Donald Trump como algo "inacreditável" e afirmou que cada país deve "cuidar do seu próprio ninho".

"Eu vou repetir. Trump não foi eleito para ser imperador do mundo. Ele foi eleito apenas para ser presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Ele tem direito de criar suas próprias taxas, claro. Agora, existem regras", afirmou.

O petista voltou a afirmar que o seu governo está aberto a negociação e que não há qualquer interesse em "brigar com os Estados Unidos". Lula afirmou que espera uma sinalização de Trump para criar uma mesa de negociação.

E, sinceramente, estou no aguardo de que em algum momento vai acontecer alguma coisa na cabeça do presidente Trump e ele vai perceber que tem de negociar. Não só com o Brasil, mas negociar com a China, com a Índia, com a Venezuela, com todo mundo", disse.

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaJair BolsonaroSupremo Tribunal Federal (STF)Donald Trump
Próximo

Mais de Brasil

Defesa de Almir Garnier pede rescisão da delação premiada de Cid e critica denúncia da PGR

Defesa de Ramagem pede suspensão de ação por organização criminosa e nega orientação a Bolsonaro

Defesa diz que Cid 'jamais articulou golpe' e defende validade de delação premiada

Senado aprova projeto que amplia garantias aos passageiros de companhias aéreas

Mais na Exame

Carreira

Muito além do ChatGPT: conheça seis ferramentas de IA para levar sua produtividade às alturas

Brasil

Defesa de Almir Garnier pede rescisão da delação premiada de Cid e critica denúncia da PGR

Future of Money

O gigante acordou? Gestora explica disparada da Ethereum, e se alta vai continuar

Mercados

Dólar sobe pela 3ª sessão seguida com aumento de percepção de risco sobre economia global