Trump convida Lula para integrar conselho internacional de paz para Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um convite formal do líder dos Estados Unidos, Donald Trump, para integrar o "conselho de paz" dedicado à Faixa de Gaza.

Até o momento, o Palácio do Planalto não anunciou uma decisão, e o convite segue sob análise pelo governo brasileiro.

A iniciativa foi confirmada publicamente neste sábado pelo presidente da Argentina, Javier Milei, que também foi convidado.

Em uma publicação na rede social X, Milei compartilhou a carta-convite e afirmou ser "uma honra" participar do conselho, que será presidido pelo próprio presidente Trump e contará com a participação do secretário de Estado americano, Marco Rubio, e do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Conselho de paz para Gaza: como funciona?

O grupo, anunciado pela Casa Branca na sexta-feira, é apresentado como um elemento central da segunda fase do plano de paz americano para a região.

"Posso afirmar com certeza que é o maior e mais prestigiado conselho já reunido em qualquer momento e lugar", declarou Trump em suas redes sociais ao fazer o anúncio.

Além das figuras já citadas, completam a lista de convidados o bilionário americano Marc Rowan e Robert Gabriel, assistente do presidente Trump no Conselho de Segurança Nacional.

Reestruturação na Palestina

Segundo comunicado oficial, o fórum terá como missão discutir estratégias para o "fortalecimento da capacidade de governança, relações regionais, reconstrução, atração de investimentos e mobilização de capital em larga escala" para Gaza.

Em paralelo à formação do conselho civil, o presidente Trump designou o major-general Jasper Jeffers para comandar a recém-criada Força Internacional de Estabilização (ISF) em Gaza. A força terá a atribuição de garantir a segurança no território e auxiliar no treinamento de uma nova força policial local.