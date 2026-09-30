Netanyahu diz que piloto parece ter tentado derrubar avião em voo para Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira, 30, que um dos pilotos de um voo da Flydubai entre Dubai e Tel Aviv esfaqueou o colega e aparentemente tentou derrubar o avião com os passageiros a bordo. Segundo declaração em vídeo, o suspeito foi preso e estava sendo interrogado pelas autoridades sauditas.

A aeronave fez um pouso de emergência em Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita, após o incidente. Netanyahu disse que um passageiro conseguiu entrar na cabine de comando com um integrante da tripulação e que os dois “neutralizaram” o piloto agressor.

“Quase todos os passageiros do voo eram israelenses. Durante o voo, quando se aproximavam de Israel, um dos pilotos esfaqueou o outro, e parece que estava tentando derrubar o avião com todos a bordo”, afirmou o premiê.

עדכון חשוב בעקבות האירוע הביטחוני החמור היום >> pic.twitter.com/Hw2mxTDPjM — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

Netanyahu agradece a passageiros e tripulação

O primeiro-ministro classificou o episódio como “um incidente de segurança extremamente grave” e agradeceu aos passageiros e tripulantes que ajudaram a conter o ataque. Segundo ele, essas pessoas demonstraram capacidade excepcional de reação e coragem.

“Eles salvaram muitas vidas e evitaram uma grande tragédia”, declarou.

Netanyahu afirmou que todos a bordo estavam em segurança após o ataque. O aeroporto de Tabuk, por sua vez, informou que os dois pilotos sofreram ferimentos e foram levados ao hospital, segundo o jornal britânico The Guardian.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, classificou o episódio como uma tentativa de ataque terrorista.

Avião emitiu sinais de emergência

O Boeing 737 estava sobre a Jordânia quando desviou para a Arábia Saudita. De acordo com o The Guardian, a aeronave perdeu cerca de 16 mil pés de altitude em apenas dois minutos durante a suposta luta entre os pilotos.

Dados do serviço de rastreamento Flightradar24, citados pelo jornal, mostraram a transmissão de códigos que indicam emergência e possível interferência ilícita. Esses códigos precisam ser inseridos manualmente na cabine de comando.

Autoridades israelenses mobilizaram caças diante do temor de uma tentativa de sequestro. Segundo essas autoridades, havia entre 160 e 180 passageiros no avião.

O aeroporto de Tabuk informou que o pouso ocorreu às 9h45, no horário local.