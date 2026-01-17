Trump anuncia tarifas sobre países europeus em meio à disputa pela Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas de 10% sobre países europeus que demonstraram apoio à Dinamarca em sua disputa pela Groenlândia.

A ameaça foi feita através de uma publicação em sua rede social. Segundo a postagem, as tarifas estão previstas para entrarem em vigor em 1º de fevereiro, com um aumento para 25% em junho, a menos que seja "concluído um acordo para a compra total e completa da Groenlândia".

A lista de nações afetadas inclui a própria Dinamarca, além de França, Alemanha, Reino Unido, Noruega, Suécia, Holanda e Finlândia.

A medida representa uma escalada significativa contra alguns dos principais aliados dos EUA e promete tensionar ainda mais a aliança da OTAN, da qual a Dinamarca é membro fundador.

Tarifas contra países europeus

A base legal para a imposição dessas tarifas específicas não está clara. Trump recorreu anteriormente à Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) para ameaças semelhantes.

O uso dessa autoridade está atualmente no centro de um caso histórico no Supremo Tribunal, cujo veredicto, esperado em breve, pode invalidar a ameaça.

Outro mecanismo considerado pela administração impõe um limite de 15% nas tarifas por um período máximo de 150 dias.

EUA em busca da Groenlândia

O anúncio ocorre após uma semana de reuniões em Washington entre o ministro das Relações Exteriores dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, e o alto escalão do governo Trump e do Congresso americano. A ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, também participou dos encontros.

Apesar de um impasse diplomático sobre o futuro da ilha, as partes concordaram esta semana em estabelecer um grupo de trabalho para gerenciar a disputa.

A Dinamarca havia convidado aliados da OTAN para participarem de atividades de treinamento na Groenlândia, com várias nações europeias já tendo despachado um contingente simbólico de pessoal para a ilha.

Em sua publicação, Trump direcionou as tarifas especificamente aos países que anunciaram o envio de um pequeno número de tropas.

O ex-presidente afirmou que os EUA permanecem abertos a negociações com a Dinamarca. "Esses países, que estão jogando um jogo muito perigoso, introduziram um nível de risco que não é sustentável", escreveu ele.