Representantes de Lula e Trump se reúnem nos EUA para discutir tarifas

(Jéssica Prado/MDIC/Divulgação)
Repórter
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14h27.
Última atualização em 30 de setembro de 2026 às 14h32.
Os ministros brasileiros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, reuniram-se nesta quarta-feira, 30, com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, para discutir as tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros. Os países criarão um grupo de trabalho, e Washington enviará uma proposta sobre questões tarifárias e não tarifárias.
Os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, se reuniram nesta quarta-feira, 30, nos Estados Unidos, com o representante comercial norte-americano, Jamieson Greer. O encontro tratou das tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros.
A reunião, que durou cerca de 40 minutos, deu continuidade às conversas entre os dois países iniciadas após o telefonema entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, em 21 de agosto, e aos contatos mantidos desde então pelos dois países.
Segundo o Planalto, os ministros brasileiros reforçaram a disposição de avançar por meio do diálogo e da negociação em busca de soluções. O governo afirmou ainda que o objetivo é defender os interesses brasileiros e aumentar as oportunidades para empresas e setores produtivos do Brasil e dos Estados Unidos.
Em nota, o governo classificou a conversa como construtiva e afirmou que os dois lados reconheceram a importância de superar os obstáculos existentes.
"Brasil e Estados Unidos reconheceram a importância de avançar na superação dos obstáculos existentes e manifestaram disposição de trabalhar de forma célere na busca de um entendimento mutuamente satisfatório", diz um trecho da nota.
Nas próximas semanas, o governo dos EUA vai encaminhar um documento com uma proposta para definir o escopo dos trabalhos, incluindo questões tarifárias e não tarifárias. Brasil e Estados Unidos também acertaram a criação de um Grupo de Trabalho para discutir temas relacionados a um possível acordo.
A reunião aconteceu durante o encontro do G20 para o Comércio, em Milwaukee. O encontro com Greer já estava previsto pela delegação brasileira desde o início de setembro.
Os representantes discutiram as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Segundo o Planalto, os ministros Mauro Vieira e Márcio Elias Rosa defenderam o diálogo e a negociação em busca de soluções.
Participaram da reunião os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, além do representante comercial norte-americano, Jamieson Greer.
O governo dos Estados Unidos enviará nas próximas semanas uma proposta para definir o escopo dos trabalhos, com questões tarifárias e não tarifárias. Os dois países também acertaram a criação de um Grupo de Trabalho para discutir temas ligados a um possível acordo.
O governo brasileiro classificou a conversa como construtiva. Em nota, afirmou que Brasil e Estados Unidos reconheceram a importância de superar os obstáculos existentes e buscar um entendimento mutuamente satisfatório.
A reunião ocorreu durante o encontro do G20 para o Comércio, em Milwaukee, nos Estados Unidos, e durou cerca de 40 minutos. O encontro com Jamieson Greer estava previsto pela delegação brasileira desde o início de setembro.