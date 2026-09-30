Representantes de Lula e Trump se reúnem nos EUA para discutir tarifas

RESUMO ＋ Os ministros brasileiros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, reuniram-se nesta quarta-feira, 30, com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, para discutir as tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros. Os países criarão um grupo de trabalho, e Washington enviará uma proposta sobre questões tarifárias e não tarifárias.

Os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, se reuniram nesta quarta-feira, 30, nos Estados Unidos, com o representante comercial norte-americano, Jamieson Greer. O encontro tratou das tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros.

A reunião, que durou cerca de 40 minutos, deu continuidade às conversas entre os dois países iniciadas após o telefonema entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, em 21 de agosto, e aos contatos mantidos desde então pelos dois países.

Segundo o Planalto, os ministros brasileiros reforçaram a disposição de avançar por meio do diálogo e da negociação em busca de soluções. O governo afirmou ainda que o objetivo é defender os interesses brasileiros e aumentar as oportunidades para empresas e setores produtivos do Brasil e dos Estados Unidos.

Em nota, o governo classificou a conversa como construtiva e afirmou que os dois lados reconheceram a importância de superar os obstáculos existentes.

"Brasil e Estados Unidos reconheceram a importância de avançar na superação dos obstáculos existentes e manifestaram disposição de trabalhar de forma célere na busca de um entendimento mutuamente satisfatório", diz um trecho da nota.

Nas próximas semanas, o governo dos EUA vai encaminhar um documento com uma proposta para definir o escopo dos trabalhos, incluindo questões tarifárias e não tarifárias. Brasil e Estados Unidos também acertaram a criação de um Grupo de Trabalho para discutir temas relacionados a um possível acordo.

A reunião aconteceu durante o encontro do G20 para o Comércio, em Milwaukee. O encontro com Greer já estava previsto pela delegação brasileira desde o início de setembro.