4 pontos para entender a briga dos pilotos e suposto ataque terrorista em voo para Israel

Um voo da Flydubai que seguia de Dubai para Tel Aviv, em Israel, foi desviado para a Arábia Saudita nesta quarta-feira, 30, após um confronto entre os dois pilotos. Segundo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o copiloto esfaqueou o comandante e tentou derrubar o avião.

A aeronave perdeu quase 14 mil pés (4,3 mil metros) de altitude em menos de 30 segundos antes de transmitir sinais de emergência. Passageiros e integrantes da tripulação teriam conseguido entrar na cabine, conter o piloto e ajudar a recuperar o controle do Boeing 737 MAX 8.

O avião pousou em segurança em Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita. Os dois pilotos ficaram feridos e foram levados ao hospital. O suspeito foi preso e está sendo interrogado pelas autoridades sauditas, segundo Netanyahu.

Israel passou a tratar o episódio como uma possível tentativa de ataque. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que o objetivo do agressor era derrubar a aeronave. A Flydubai, porém, diz que as causas e os motivos do incidente ainda são desconhecidos e estão sendo investigados.

1. O que aconteceu no voo da Flydubai?

O voo FZ1073 saiu de Dubai com destino a Tel Aviv. Durante o trajeto, os dois pilotos se envolveram em uma briga dentro da cabine de comando.

Netanyahu afirmou que um dos pilotos esfaqueou o outro e, em seguida, tentou derrubar a aeronave. Segundo o relato apresentado pelo primeiro-ministro, um passageiro e um integrante da tripulação conseguiram entrar na cabine quando o avião começou a "mergulhar" em queda livre. Eles teriam imobilizado o agressor enquanto outros tripulantes assumiam o controle da aeronave.

Passageiros também relataram ter ouvido gritos e visto sangue na cabine. Uma passageira disse à Reuters que viu um homem puxar uma faca e derrubar o piloto. Imagens verificadas pela agência mostram homens feridos dentro da aeronave.

'Quiet! Quiet!' Woman on Israel-Dubai flight zooms in on suspected hijacked cockpit https://t.co/iikqZByG0x pic.twitter.com/IUtrme54TH — New York Post (@nypost) September 30, 2026

O número exato de passageiros ainda aparece de forma diferente nos relatos divulgados. A imprensa de Israel afirmou que havia cerca de 150 israelenses a bordo, enquanto outros relatos apontam 174 passageiros, incluindo 27 crianças.

2. Por que o avião foi parar na Arábia Saudita?

O avião sofreu uma queda brusca de altitude durante o confronto. Dados do Flightradar24 indicam que a aeronave perdeu quase 14 mil pés, cerca de 4,3 mil metros, em menos de 30 segundos.

A violent altercation and stabbing in the cockpit of a FlyDubai flight over Saudi Arabia this morning caused the 737-8 to plummet 18,400 feet in just under two minutes, exceeding its maximum operating speed by nearly 100 kts. The aircraft landed safely in Tabuk. pic.twitter.com/POg0WCN1WS — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 30, 2026

Em seguida, o avião transmitiu o código 7700, utilizado para indicar uma emergência geral. Sete minutos depois, o transponder passou para o código 7500, associado a interferência ilícita e normalmente utilizado para alertar sobre situações como um possível sequestro.

A aeronave mudou de direção enquanto sobrevoava a região e acabou seguindo para Tabuk, na Arábia Saudita. O avião pousou em segurança e os dois pilotos foram levados ao hospital.

O episódio chegou a provocar temor de um possível sequestro em Israel. Segundo autoridades israelenses ouvidas pela Reuters, porém, a avaliação posterior foi de que não se tratava de um sequestro, mas de um incidente dentro da própria cabine.

3. Foi um ataque terrorista?

Israel passou a investigar o episódio como uma possível tentativa de ataque. Três autoridades israelenses disseram à Reuters que a avaliação inicial do país era de que o incidente poderia ter sido um “ataque terrorista”. O ministro da Defesa, Israel Katz, foi além e afirmou que se tratou de uma tentativa de ataque cujo objetivo era derrubar o avião.

Netanyahu também afirmou que o piloto tentou sabotar os sistemas da aeronave e que foi preso após ser contido. Segundo o primeiro-ministro, ele está sendo interrogado pelas autoridades sauditas.

Ainda assim, a motivação não foi oficialmente estabelecida. A Flydubai afirmou que houve uma “altercação” na cabine e que os motivos do episódio são desconhecidos e permanecem sujeitos a uma investigação formal. A companhia também pediu que se evite especulação enquanto as autoridades apuram os fatos.

Israel também anunciou uma investigação conjunta entre o Ministério dos Transportes e o aparato de defesa do país. A nacionalidade do piloto apontado como agressor foi identificada por uma autoridade israelense como omanita, mas os detalhes sobre os dois pilotos ainda não foram oficialmente divulgados pela companhia aérea ou pelas autoridades sauditas.

A violent altercation and stabbing in the cockpit of a FlyDubai flight over Saudi Arabia this morning caused the 737-8 to plummet 18,400 feet in just under two minutes, exceeding its maximum operating speed by nearly 100 kts. The aircraft landed safely in Tabuk. pic.twitter.com/POg0WCN1WS — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 30, 2026

4. O que aconteceu com os passageiros?

Todos os passageiros e tripulantes chegaram em segurança a Tabuk, segundo a Flydubai. A companhia informou que enviou duas aeronaves de substituição para a Arábia Saudita para retirar os passageiros e a tripulação que ficaram no local.

A Autoridade Aeroportuária de Israel informou que um dos voos de resgate deve deixar a Arábia Saudita com destino ao Aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. A previsão divulgada pela autoridade é de cerca de 45 minutos de voo.

Israel e Arábia Saudita não mantêm relações diplomáticas formais. Ainda assim, autoridades israelenses mantêm contato com as autoridades sauditas para garantir o retorno dos passageiros e acompanhar a investigação.

O caso continua sendo investigado por autoridades sauditas e israelenses. Até o momento, estão confirmados o confronto entre os pilotos, os ferimentos, a queda brusca de altitude, os sinais de emergência e o pouso em Tabuk. A motivação do ataque e a sequência exata dos acontecimentos na cabine ainda são objeto da investigação.

Leia a declaração de Benjamin Netanyahu na íntegra

“Nesta manhã, houve um grave incidente de segurança em um voo de Dubai para Israel. Quase todos os passageiros do voo eram israelenses. Durante o voo, quando se aproximavam do país, um dos pilotos esfaqueou o segundo piloto e, aparentemente, tentou derrubar o avião com todos a bordo.

Conversei com um dos passageiros israelenses. Ele me contou que o avião entrou em uma espiral e começou a perder altitude. Segundo ele, de alguma forma, conseguiu entrar na cabine de comando com um dos membros da tripulação e, juntos, neutralizaram o piloto que havia cometido o ataque enquanto ele tentava sabotar os sistemas do avião. Outro membro da tripulação que estava a bordo entrou na cabine e conseguiu estabilizar a aeronave.

Saúdo esses heróis, que demonstraram uma capacidade excepcional de agir e coragem. Eles salvaram muitas vidas. Evitaram uma enorme tragédia.

O avião pousou em segurança no aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita. Todos os passageiros estão fora de perigo. O piloto que cometeu o ataque foi preso e está sendo interrogado pelas autoridades sauditas.

Estamos mantendo comunicação constante com as autoridades responsáveis para garantir o bem-estar dos passageiros e seu retorno seguro para casa.

Instruí os serviços de segurança a se prepararem para possíveis ameaças adicionais.

Estamos realizando avaliações contínuas da situação e atualizaremos vocês conforme os acontecimentos evoluírem.”