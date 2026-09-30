Israel investiga possível ataque terrorista em voo desviado para Arábia Saudita

RESUMO ＋ O governo de Israel avalia que o incidente desta quarta-feira, 30, no voo da companhia aérea Flydubai entre Dubai e Tel Aviv pode ter sido uma tentativa de ataque terrorista, segundo duas autoridades ouvidas pela Reuters. O copiloto teria esfaqueado o comandante; tripulantes assumiram o Boeing 737, que pousou em Tabuk, na Arábia Saudita, com os dois pilotos feridos.

O governo de Israel avalia que o incidente ocorrido nesta quarta-feira, 30, em um voo da Flydubai entre Dubai e Tel Aviv pode ter sido uma tentativa de ataque terrorista, segundo duas autoridades israelenses ouvidas pela Reuters. O avião foi desviado para a Arábia Saudita após os pilotos se envolverem em uma briga dentro da cabine.

Segundo as autoridades, o copiloto teria esfaqueado o comandante antes que membros da tripulação entrassem na cabine e assumissem o controle da aeronave. Os dois pilotos ficaram feridos e foram levados a um hospital após o pouso em Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita.

O governo israelense ainda investiga o episódio. Mais cedo, um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o caso não era considerado um sequestro de avião.

O que aconteceu no voo

O voo FZ1073, operado por um Boeing 737, seguia de Dubai para Tel Aviv quando transmitiu sinais de emergência enquanto sobrevoava a Jordânia. Dados do Flightradar24 indicam que a aeronave perdeu quase 14 mil pés de altitude em menos de 30 segundos antes do primeiro alerta.

O avião transmitiu inicialmente um sinal geral de emergência e, depois, outro associado a uma possível interferência ilícita. A aeronave voltou a emitir o primeiro sinal antes de mudar de rota e seguir para Tabuk, onde pousou em segurança.

O aeroporto de Tabuk confirmou que os dois pilotos foram hospitalizados por causa dos ferimentos. A autoridade não informou quem teria provocado o incidente.

Relatos de passageiros

Vídeos e relatos publicados pela imprensa israelense também apontaram para uma briga dentro da cabine. Em uma gravação divulgada pelo Canal 12, passageiros aparecem ao lado dos pilotos e afirmam ter controlado um homem que teria atacado um deles com uma faca.

Uma passageira relatou à imprensa israelense que sua filha, que estava no voo, ouviu gritos e viu um homem com uma faca.

O que dizem Israel e a Flydubai

As autoridades israelenses ainda não divulgaram uma conclusão oficial sobre a motivação do incidente. A avaliação de que pode ter havido uma tentativa de ataque terrorista foi relatada por dois funcionários do governo à agência de notícias, sob condição de anonimato.

A Flydubai confirmou que o voo sofreu um “incidente” durante o trajeto e informou que a aeronave pousou em segurança em Tabuk. Segundo a companhia, todos os passageiros estão a salvo e foram contabilizados.

O gabinete de Netanyahu afirmou que a situação estava sob controle e que medidas estavam sendo tomadas para levar os passageiros israelenses de volta ao país.

Relatos publicados pela imprensa israelense sobre o episódio ainda apresentam divergências, inclusive sobre a nacionalidade dos pilotos e sobre a dinâmica do ataque. A investigação das autoridades deverá esclarecer as circunstâncias do incidente.