Ranking das 50 cidades mais violentas do mundo é dominado por México, Brasil, Colômbia e EUA

A cidade de Porto Príncipe, no Haiti, foi a cidade mais violenta do mundo, com uma taxa de 139,31 homicídios por 100 mil habitantes. No ano passado, ela ocupava a terceira colocação na lista. O ranking foi elaborado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal. As informações referem-se a 2024 e foram atualizadas em fevereiro de 2025.

Os pesquisadores da ONG apontam que a cidade é um "exemplo claro" do que ocorre quando grupos criminosos tomam do Estado o monopólio da violência. O estudo afirma que mais de 80% da urbe haitiana está sob o controle das gangues, e nessas áreas o governo formal já não governa.

Apesar de não liderar o ranking, o México tem 20 cidades entre as 50 mais violentas, o que representa 40% das cidades listadas. Além disso, das 10 mais violentas, 7 são mexicanas, ocupando as posições do segundo ao sexto lugar, além do oitavo e nono. Esse é o maior número de cidades mexicanas no ranking desde 2019, quando 19 municípios foram listados.

Os pesquisadores destacam que uma suposta manipulação de dados por autoridades do governo mexicano pode ter simulado uma taxa criminal inferior à real, citando crimes no país que tiveram repercussão e não foram registrados.

As 50 cidades estão distribuídas entre os países da seguinte forma: México lidera com 20, seguido pelo Brasil com 8, Colômbia com 6, África do Sul e Estados Unidos com 5 cada, Equador com 3, e Haiti, Jamaica e Trinidad e Tobago com uma cidade cada.

Das 50 cidades, 45 estão localizadas no continente americano e as restantes no africano. As cidades do ranking totalizam 40.198 homicídios e 70.799.485 habitantes. Esse número de homicídios representa 8,2% dos homicídios globais (cerca de 490 mil ao ano, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde), enquanto a população dessas cidades corresponde a apenas 0,91% da população mundial.

A taxa média das 50 cidades é de 56,78 homicídios por 100 mil habitantes, e 21 cidades estão acima dessa média.

Em 2024, saíram do ranking sete cidades: Macapá e Teresina (Brasil); Buenaventura e Sincelejo (Colômbia); Washington (Estados Unidos); San Pedro Sula e Distrito Central (Honduras).

Entraram no ranking as cidades: Machala e Manabí Centro (Equador); Centro, Chilpancingo, Culiacán, Centro e Tapachula (México); e Buffalo (África do Sul).

Lista das 50 cidades mais violentas do mundo em 2024