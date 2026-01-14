Genial/Quaest: aprovação de Lula cai para 47% e desaprovação fica em 49%

A aprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou e novamente mostrou um freio da alta popularidade, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14.

O levantamento mostra que 49% dos brasileiros desaprovam a gestão petista, 47% aprovam, e 4% não sabem ou não responderam.

Na comparação com o levantamento de dezembro, a aprovação teve uma oscilação negativa de um ponto percentual, enquanto a reprovação se manteve estável. As variações ocorreram dentro da margem de erro do levantamento.

Aprovação no Nordeste volta a crescer

A aprovação de Lula no Nordeste voltou a crescer após três meses de queda. Em dezembro, o percentual chegou em 57% e subiu 10 pontos percentuais, chegando a 67%.

Em contrapartida, a reprovação no Sudeste voltou a crescer e chegou a 56%, maior percentual desde setembro de 2025. A aprovação na região caiu cinco pontos percentuais, de 45% para 40%.

No Sul, a aprovação também recuou, de 40% para 32%, enquanto a reprovação subiu para 64%.

Em outros recortes demográficos, como sexo, os percentuais se mantiveram estáveis em relação à pesquisa de dezembro.

Lula segue melhor avaliação por pessoas com mais de 60 anos, ensino fundamental completo e com renda de até dois salários mínimos.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00835/2026.