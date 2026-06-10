Trump afirma que Irã 'pagará o preço' e ameaça novos ataques

Donald Trump e Irã: presidente norte-americano ameaça o Irã após noite de ataques (Kent NISHIMURA/AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 10 de junho de 2026 às 09h19.
Última atualização em 10 de junho de 2026 às 09h30.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 10, que o Irã "demorou demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles e agora terão que pagar o preço" em seu perfil na rede Truth Social.
Trump também disse que está "perto de ordenar novos ataques contra usinas de energia e pontes iranianas", de acordo com a Fox News.
O pronunciamento se deu após a diplomacia iraniana dizer que as negociações foram prejudicadas pelos ataques norte-americanos na região do Estreito de Ormuz durante a noite desta terça-feira, 9.
Em seu perfil do Truth, Trump afirmou que "muito petróleo" iraniano está vazando pelo Estreito. O presidente também agradeceu a "Allah" pela "muralha de aço" americana na região.
Veja o pronunciamento de Trump na íntegra:
As Forças Armadas do Irã são um completo caos. Grande parte delas, como a Marinha e a Força Aérea, sequer existe mais – foram completamente derrotadas. O Irã só fala e não age. O valentão do Oriente Médio está MORTO!!! Demoraram demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles, agora terão que pagar o preço!!! Presidente DONALD J. TRUMP
A mídia de notícias falsas se recusa a noticiar a EFICÁCIA do BLOQUEIO NAVAL dos EUA, o bloqueio mais bem-sucedido da história da guerra naval. NADA PASSA a menos que queiramos. É UMA MURALHA DE AÇO! O Irã NÃO está fazendo negócios, não está pagando suas forças armadas, nem nenhuma de suas contas, e está se tornando rapidamente uma NAÇÃO FRACASSADA! Muito petróleo está vazando. Louvado seja Allah! Presidente DONALD J. TRUMP
O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos prejudicaram os esforços diplomáticos internacionais para negociar o fim da guerra entre os países.
"Infelizmente, os Estados Unidos estão prejudicando o processo diplomático com as mensagens contraditórias que estão enviando, com suas reiteradas mudanças de posição e de demandas e, o pior de tudo, com suas repetidas violações do cessar-fogo", em vigor desde 8 de abril, afirmou em um vídeo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei. "Qualquer processo diplomático é prejudicado pelo uso da força e pelo recurso a ações ilegais em campo."
Os ataques representam o momento de maior tensão entre Washington e Teerã desde a trégua de 8 de abril e foram realizados pouco após o presidente Donald Trump ter afirmado que as negociações de paz entre os dois países estavam na "fase final".
A escalada militar também diminuiu as chances de reabertura do Estreito de Ormuz, que o Irã mantém praticamente bloqueado desde o início da guerra.
As forças armadas dos Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira que finalizaram os ataques ao Irã iniciados no dia anterior. De acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom), alvos iranianos próximos ao Estreito de Ormuz foram atingidos durante a operação, realizada em retaliação ao abate de um helicóptero Apache do Exército americano na segunda-feira, 8, na região.
Em texto publicado na rede social X, o Centcom afirmou que as forças armadas "concluíram ataques de autodefesa contra o Irã em 9 de junho, sob ordens do Comandante-em-Chefe, em resposta à queda de um helicóptero Apache do Exército dos EUA no dia anterior."
"As forças do CENTCOM atacaram sistemas de defesa aérea iranianos, estações de controle terrestre e radares de vigilância próximos ao Estreito de Ormuz com munições de precisão disparadas por caças da Força Aérea e da Marinha dos EUA", afirmou o Comando Central dos EUA. "A operação foi uma resposta proporcional aos recentes ataques contra forças americanas e navios comerciais internacionais que transitavam pelas águas da região."
— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026
Os ataques ao Irã começaram horas após o presidente Donald Trump prometer retaliação pelo abate de um helicóptero do Exército americano.
As forças armadas americanas "começaram a lançar ataques de autodefesa contra o Irã, às 17h (horário do leste dos EUA) de hoje (terça), sob as ordens do Comandante-em-Chefe, em resposta ao abate de ontem de um helicóptero Apache do Exército americano", afirmou o Centcom nas redes sociais.
U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026
Após o início dos ataques americanos na terça-feira, o Irã atacou bases dos Estados Unidos na Jordânia e no Bahrein durante a madrugada de quarta-feira.
As forças iranianas lançaram "mísseis de longo alcance" e "atingiram e destruíram quatro grandes alvos" na Jordânia, anunciou a Guarda Revolucionária em um comunicado.
O Exército jordaniano disse que derrubou cinco mísseis iranianos, sem informar sobre vítimas ou danos materiais.
As hostilidades se estenderam a outros países do Oriente Médio, como o Bahrein, onde a Guarda também anunciou um ataque contra uma base americana.
O Exército do Kuwait afirmou que suas defesas aéreas repeliram "alvos aéreos hostis", sem mencionar inicialmente a origem do ataque. O Irã já atacou bases americanas no país.
A diplomacia iraniana afirmou nesta quarta-feira que países vizinhos do Golfo têm a "responsabilidade legal e moral" de impedir os ataques americanos e israelenses a partir de seus territórios.
O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, advertiu pouco antes no X que as forças militares do país "não deixarão sem resposta nenhum ataque ou ameaça".
Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.
Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.
Leave our region if you want to be safe.
History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026