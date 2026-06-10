EUA anuncia fim dos ataques ao Irã; Teerã afirma que diplomacia foi 'prejudicada'

As forças armadas dos Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira, 10, que finalizaram os ataques ao Irã iniciados no dia anterior. De acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom), alvos iranianos próximos ao Estreito de Ormuz foram atingidos durante a operação, realizada em retaliação ao abate de um helicóptero Apache do Exército americano na segunda-feira, 8, na região.

Teerã, por sua vez, respondeu com lançamentos de "mísseis de longo alcance" a alvos americanos na Jordânia e em Bahrein, de acordo com comunicado da Guarda Revolucionária citado pela agência estatal IRNA. Foram também reportados ataques ao Kuwait.

Após a onda de retaliação em países do Oriente Médio, o governo iraniano afirmou nesta quarta-feira que os ataques recentes dos Estados Unidos prejudicaram os esforços diplomáticos internacionais para negociar um fim ao conflito.

Fim dos ataques americanos ao Irã

Em artigo publicado na rede social X, o Centcom afirmou que as forças armadas "concluíram ataques de autodefesa contra o Irã em 9 de junho, sob ordens do Comandante-em-Chefe, em resposta à queda de um helicóptero Apache do Exército dos EUA no dia anterior."

"As forças do CENTCOM atacaram sistemas de defesa aérea iranianos, estações de controle terrestre e radares de vigilância próximos ao Estreito de Ormuz com munições de precisão disparadas por caças da Força Aérea e da Marinha dos EUA", afirmou o Comando Central dos EUA. "A operação foi uma resposta proporcional aos recentes ataques contra forças americanas e navios comerciais internacionais que transitavam pelas águas da região."

Os ataques ao Irã começaram horas após o presidente Donald Trump prometer retaliação pelo abate de um helicóptero do Exército americano.

As forças armadas americanas "começaram a lançar ataques de autodefesa contra o Irã, às 17h (horário do leste dos EUA) de hoje, sob as ordens do Comandante-em-Chefe, em resposta ao abate de ontem de um helicóptero Apache do Exército americano", afirmou o Centcom nas redes sociais.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Retaliação de Teerã

Após o início dos ataques americanos na terça-feira, o Irã atacou bases dos Estados Unidos na Jordânia e no Bahrein durante a madrugada desta quarta-feira.

As forças iranianas lançaram "mísseis de longo alcance" e "atingiram e destruíram quatro grandes alvos" na Jordânia, anunciou a Guarda Revolucionária em um comunicado.

O Exército jordaniano informou que derrubou cinco mísseis iranianos, sem informar sobre vítimas ou danos materiais.

As hostilidades se estenderam a outros países do Oriente Médio, como o Bahrein, onde a Guarda também anunciou um ataque contra uma base americana.

O Exército do Kuwait afirmou que suas defesas aéreas repeliram "alvos aéreos hostis", sem mencionar inicialmente a origem do ataque. O Irã já atacou bases americanas no país.

A diplomacia iraniana afirmou nesta quarta-feira que países vizinhos do Golfo têm a "responsabilidade legal e moral" de impedir os ataques americanos e israelenses a partir de seus territórios.

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, advertiu pouco antes no X que as forças militares do país "não deixarão sem resposta nenhum ataque ou ameaça".

Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination. Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered. Leave our region if you want to be safe. History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Impasse diplomático em meio ao frágil cessar-fogo

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos prejudicaram os esforços diplomáticos internacionais para negociar o fim da guerra entre os países.

"Infelizmente, os Estados Unidos estão prejudicando o processo diplomático com as mensagens contraditórias que estão enviando, com suas reiteradas mudanças de posição e de demandas e, o pior de tudo, com suas repetidas violações do cessar-fogo", em vigor desde 8 de abril, afirmou em um vídeo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei. "Qualquer processo diplomático é prejudicado pelo uso da força e pelo recurso a ações ilegais no terreno."

Os ataques representam o momento de maior tensão entre Washington e Teerã desde a trégua de 8 de abril e aconteceram pouco após o presidente Donald Trump ter afirmado que as negociações de paz entre os dois países estavam na "fase final".

A escalada militar também diminuiu as chances de reabertura do Estreito de Ormuz, que o Irã mantém praticamente bloqueado desde o início da guerra.

*Com informações de AFP