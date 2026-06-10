Família Trump lucra US$ 2,3 bilhões com império de cripto, enquanto investidores têm prejuízo

(Kent NISHIMURA/AFP)
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Publicado em 10 de junho de 2026 às 09h30.
O império cripto de Trump gerou um lucro estimado de US$ 2,3 bilhões, enquanto projetos afiliados se expandiram pelo setor de ativos digitais e atraíram expressiva participação de investidores.
Ainda assim, as perdas relatadas por compradores externos reacenderam o debate sobre risco, influência e responsabilidade no segmento cripto.
O império cripto de Trump foi estruturado a partir de uma estratégia que combinou visibilidade política, licenciamento da marca e rápida ampliação no setor de ativos digitais. Diferentemente de modelos tradicionais, vários empreendimentos exigiram pouco capital direto, ao mesmo tempo em que proporcionaram importante retorno financeiro.
O maior destaque foi o World Liberty Financial, principal projeto descentralizado da família. A estrutura teria concedido a entidades ligadas a Trump uma participação de 75% sobre a receita obtida nas vendas dos tokens.
O World Liberty Financial arrecadou cerca de US$ 1,4 bilhão com a venda de 30 bilhões de tokens de governança. Após os custos, estimativas indicam que quase US$ 987 milhões foram repassados à família. Novas vendas, envolvendo cerca de três bilhões adicionais de tokens, podem ter elevado o total acima de US$ 1,4 bilhão.
Analistas ouvidos pela Reuters indicaram que as vendas iniciais de tokens e operações em exchanges foram atípicas para um projeto neste estágio, levantando dúvidas sobre movimentações de venda interna.
O segundo principal canal de receitas foi a memecoin TRUMP. Dados de blockchain apontam negócios totalizando cerca de US$ 1,2 bilhão. Com base em alocações estimadas e influência de marketing, os ganhos relacionados à família podem ter atingido por volta de US$ 616 milhões.
Dois outros veículos de capital aberto ampliaram o ecossistema. A ALT5 Sigma, depois renomeada para AI Financial Corp., teria adquirido mais de US$ 700 milhões em tokens do World Liberty Financial, transferindo mais de US$ 500 milhões a entidades ligadas a Trump.
A American Bitcoin tornou-se mais uma fonte de resultados. Integrantes da família Trump teriam recebido participação acionária sem custos de aquisição. No fim de abril, somente a posição de Eric Trump estava avaliada em mais de US$ 70 milhões.
Outro levantamento revela que os ganhos da família Trump superam grandes nomes do setor como Coinbase (US$ 2,1 bilhões), IREN Ltd. e BlackRock, ficando muito acima das perdas registradas por empresas como Galaxy Digital.
Enquanto os lucros aumentavam rapidamente, os resultados dos investidores seguiram na direção oposta: compradores do World Liberty Financial acumularam perdas estimadas próximas de US$ 674 milhões. Parte relevante das posições iniciais continuou bloqueada, mantendo valores contábeis próximos de zero até os períodos de liberação.
Investidores da memecoin TRUMP também enfrentaram expressivas quedas. A entrada agressiva ocorreu durante picos em que o token atingiu aproximadamente US$ 75 por unidade.
No fim de abril, o token era negociado perto de US$ 2,38, o que contribuiu para perdas estimadas de mais de US$ 700 milhões aos investidores. Grandes operadores iniciais obtiveram ganhos, porém vários participantes menores permaneceram expostos à queda.
Companhias de capital aberto vinculadas ao ecossistema também sofreram recuo expressivo. ALT5 Sigma caiu de mais de US$ 9 para cerca de US$ 0,75. American Bitcoin registrou recuo de aproximadamente US$ 11 para perto de US$ 1,15 no fim de abril. As perdas acumuladas pelos investidores nestas empresas ultrapassaram US$ 875 milhões.
Apoiadores descrevem a estratégia como empreendedorismo eficiente sustentado pela divulgação de riscos. Críticos, por sua vez, afirmam que os fatores de timing, influência e ambiente regulatório trazem questionamentos mais amplos sobre potenciais conflitos de interesse.
Independentemente da leitura, as empreitadas cripto de Trump ilustram como alcance político, exposição midiática e ativos digitais podem gerar resultados extraordinários tanto para vencedores como para quem sofreu perdas.
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