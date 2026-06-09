Trump culpa o Irã por abate de helicóptero e diz que os EUA devem responder

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar a tensão entre Estados Unidos e Irã ao afirmar que Washington deverá reagir após atribuir às forças iranianas o abate de um helicóptero militar americano próximo de Omã.

A declaração ocorreu nesta terça-feira, 9, em meio a um momento em que o governo americano sustenta que as negociações por um acordo de paz seguem avançando.

"Acabei de ser informado por nossas Forças Armadas que, na noite passada, os iranianos abateram um de nossos sofisticados helicópteros Apache enquanto patrulhava o Estreito de Ormuz", publicou Trump na rede social TruthSocial. "Havia dois pilotos envolvidos, ambos estão seguros e ilesos. Mesmo assim, os Estados Unidos precisam, necessariamente, responder a este ataque."

Até o momento, o governo dos EUA não detalhou quais medidas poderão ser adotadas em resposta ao episódio. O Irã também não se pronunciou oficialmente sobre as acusações. Após as acusações do presidente americano, os mercados ampliaram movimentos observados anteriormente, com queda adicional das ações nos Estados Unidos e redução das perdas registradas pelo petróleo.

Novos ataques e negociações de paz

As falas de Trump foram divulgadas poucas horas depois de ele reiterar que um acordo de paz estaria próximo. A avaliação surgiu em meio a novos confrontos entre Israel e Irã, que reacenderam preocupações sobre uma possível retomada da escalada militar.

Na segunda-feira, israelenses e iranianos concordaram em interromper os ataques diretos após uma fase de intensificação marcada pelo lançamento de mísseis balísticos por ambos os lados.

Embora um cessar-fogo esteja em vigor há aproximadamente dois meses, episódios isolados envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã continuam ocorrendo. O cenário mantém os riscos de um novo conflito de grandes proporções caso não seja alcançado um acordo permanente.

À agência Bloomberg, pessoas envolvidas nas negociações afirmaram que as iniciativas diplomáticas para aproximar Washington e Teerã permanecem ativas. De acordo com uma das fontes, as conversas conduzidas por mediadores liderados pelo Paquistão seguem em andamento e devem continuar ao longo desta semana. A pessoa falou sob condição de anonimato por tratar de informações reservadas.

Enquanto as negociações avançam, a estratégia adotada pela Casa Branca gera preocupação em Israel. O governo israelense não participa diretamente das discussões e teme que um eventual acordo preserve condições para que o Irã volte a representar uma ameaça no futuro.

“Precisamos garantir que o Irã saia deste confronto incapaz de reconstituir suas próprias capacidades, bem como as de seus aliados”, afirmou Orit Strock, integrante do gabinete de segurança israelense. Ao mencionar grupos como Hamas e Hezbollah, ela declarou à Rádio do Exército de Israel esperar que Teerã não receba alívio das sanções impostas ao país.

"Estamos fazendo todo o possível para garantir que isso não aconteça", disse ela.

Israel promete fim dos ataques

Em pronunciamento transmitido pela televisão na segunda-feira, Benjamin Netanyahu declarou que Israel não pretende atacar o Irã neste momento, mas reagirá caso haja novas ações por parte de Teerã. No mesmo dia, a emissora N12 informou que as operações israelenses no sul do Líbano contra integrantes do Hezbollah continuarão. Já na terça-feira, autoridades israelenses orientaram moradores da cidade de Tiro a deixarem a região antes de uma possível operação militar. Um comandante das Forças Armadas também afirmou que Israel está preparado para realizar novos ataques contra o Irã.

Do lado iraniano, o governo anunciou o encerramento de suas operações militares contra Israel. Ainda assim, o comando militar central do país advertiu que eventuais ataques israelenses, inclusive no território libanês, provocariam uma resposta ampliada. Segundo a agência semioficial Fars, o comunicado afirma que "ações muito mais duras e repressivas do que antes seriam tomadas".

No mercado de energia, os preços do petróleo já registravam queda antes das declarações de Trump. Investidores acompanharam sinais de retomada parcial do transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz, apesar das restrições e bloqueios relacionados ao conflito.

O Kuwait passou a oferecer petróleo bruto para refinarias asiáticas pela primeira vez desde o início da guerra. A movimentação é vista como mais um indicativo de normalização gradual dos fluxos de exportação dos países do Golfo Pérsico, mesmo diante das ameaças iranianas à navegação na região.

Durante o fim de semana, algumas embarcações comerciais voltaram a utilizar a hidrovia. Ainda assim, parte dos navios manteve os transponders digitais desligados em razão dos riscos de segurança.

Outro foco de atenção envolve os houthis, grupo apoiado pelo Irã no Iêmen. Os rebeldes afirmaram ter lançado mísseis contra Israel e anunciaram que imporiam uma "proibição completa e total da navegação marítima para o inimigo israelense no Mar Vermelho", segundo comunicado divulgado em seu canal no Telegram na segunda-feira.

Na mesma noite, as Forças de Defesa de Israel informaram ter interceptado um "alvo aéreo suspeito" vindo do Iêmen após o acionamento de sirenes na região de Eilat.