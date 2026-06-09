EUA lançam ataques contra o Irã após helicóptero americano ser abatido

As forças armadas dos Estados Unidos lançaram novos ataques aéreos contra o Irã nesta terça-feira, horas após o presidente Donald Trump prometer retaliação pelo abate de um helicóptero do Exército americano.

As forças sob o Comando Central dos EUA (Centcom) "começaram a lançar ataques de autodefesa contra o Irã, às 17h (horário do leste dos EUA) de hoje, sob as ordens do Comandante-em-Chefe, em resposta ao abate de ontem de um helicóptero Apache do Exército americano", afirmou o Centcom nas redes sociais.

"A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irã", declarou o Centcom.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

A extensão dos últimos ataques não ficou imediatamente clara, mas marca o fim do cessar-fogo assinado em abril. Os EUA e o Irã trocaram ataques diversas vezes nos últimos dias, mesmo com Trump afirmando que estão perto de assinar um acordo para pôr fim ao conflito.

O cessar-fogo também foi testado por confrontos entre Israel e Irã em razão das hostilidades no Líbano, onde as forças israelenses combatem militantes do Hezbollah, apoiados por Teerã. No início deste mês, o Irã atacou o Kuwait e o Bahrein com drones.

Embora Trump e outras autoridades tenham afirmado repetidamente que um acordo estava próximo, as negociações se arrastaram e o Estreito de Ormuz permanece fechado, mantendo os preços globais da energia elevados e aumentando a pressão sobre a Casa Branca para encerrar o conflito.

A ameaça de Trump

Donald Trump afirmou mais cedo que os Estados Unidos reagiria após atribuir às forças iranianas o abate de um helicóptero militar americano próximo de Omã.

A declaração ocorreu no início da tarde desta terça-feira, 9, em meio a um momento em que o governo americano sustenta que as negociações por um acordo de paz seguem avançando.

"Acabei de ser informado por nossas Forças Armadas que, na noite passada, os iranianos abateram um de nossos sofisticados helicópteros Apache enquanto patrulhava o Estreito de Ormuz", publicou Trump na rede social TruthSocial. "Havia dois pilotos envolvidos, ambos estão seguros e ilesos. Mesmo assim, os Estados Unidos precisam, necessariamente, responder a este ataque."

Até o momento, o governo dos EUA não detalhou quais medidas poderão ser adotadas em resposta ao episódio. O Irã também não se pronunciou oficialmente sobre as acusações. Após as acusações do presidente americano, os mercados ampliaram movimentos observados anteriormente, com queda adicional das ações nos Estados Unidos e redução das perdas registradas pelo petróleo.