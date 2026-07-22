Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Áustria inaugura delegacia na casa de Adolf Hitler para afastar neonazistas

Imóvel onde o ditador nasceu foi transformado após anos de obras; governo espera encerrar peregrinações de grupos extremistas ao local

Casa de Hitler: local onde o genocida ditador nasceu se transformou em uma base policial ((Photo by MANFRED FESL / APA / AFP))

Casa de Hitler: local onde o genocida ditador nasceu se transformou em uma base policial ((Photo by MANFRED FESL / APA / AFP))

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de julho de 2026 às 17h17.

A Áustria inaugurou oficialmente nesta quarta-feira, 22, uma delegacia de polícia na casa onde Adolf Hitler nasceu, em uma tentativa de impedir que o imóvel continue sendo ponto de encontro e peregrinação de grupos neonazistas.

Localizado na cidade de Braunau am Inn, próxima à fronteira com a Alemanha, o edifício do século XVII passou por uma ampla reforma que custou 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões). Após anos de obras, o prédio ganhou uma fachada branca e discreta, substituindo o antigo revestimento amarelo.

Na entrada foi instalado o emblema da polícia austríaca. Já na calçada permanece uma placa inaugurada anteriormente com a inscrição: "Pela paz, a liberdade e a democracia. Fascismo nunca mais. Milhões de mortos nos fazem lembrar."

A cerimônia de inauguração reuniu cerca de 100 pessoas, incluindo aproximadamente 30 policiais uniformizados, e foi aberta por uma apresentação de orquestra.

Durante o evento, o prefeito de Braunau, Johannes Waidbacher, afirmou que a inauguração demonstra que a cidade enfrenta sua própria história e assume responsabilidades pelo passado.

Segundo ele, a expectativa é que a nova função do edifício traga mais tranquilidade aos moradores e permita que a cidade siga olhando para o futuro.

O ministro do Interior, Gerhard Karner, também participou da cerimônia.

País demorou a enfrentar o passado nazista

A inauguração ocorre em meio às críticas de que a Áustria levou décadas para reconhecer sua responsabilidade durante o Holocausto.

Segundo dados citados pelas autoridades, cerca de 65 mil judeus austríacos morreram durante o regime nazista e outros 130 mil foram levados ao exílio.

Os historiadores estimam que aproximadamente seis milhões de pessoas, a grande maioria judeus, foram mortas pelo regime nazista entre sua ascensão ao poder na Alemanha e o fim da Segunda Guerra Mundial.

Expropriação e disputa judicial

A residência pertenceu à mesma família desde 1912. Em 1972, o Estado austríaco alugou o imóvel e instalou no local um centro de atendimento para pessoas com deficiência, um dos grupos perseguidos pelo regime nazista.

Mesmo assim, o endereço continuou atraindo simpatizantes do nazismo. A então proprietária, Gerlinde Pommer, resistiu à mudança de uso do prédio e contestou judicialmente sua desapropriação.

Em 2016, o Parlamento austríaco aprovou uma lei específica autorizando a expropriação do imóvel por interesse público. Três anos depois, a Suprema Corte confirmou a aquisição da propriedade pelo governo por 810 mil euros.

Antes da decisão final, as autoridades analisaram diferentes alternativas para o edifício. Uma comissão de especialistas descartou transformá-lo em museu ou memorial, por considerar que isso poderia reforçar seu apelo simbólico entre grupos extremistas. A demolição também foi rejeitada, sob o argumento de que o país deveria preservar o local para enfrentar seu passado histórico.

Projeto ainda gera críticas

Embora o governo considere que a instalação da delegacia deixará claro que manifestações em defesa do nacional-socialismo não serão toleradas, a iniciativa continua dividindo especialistas.

Robert Eiter, integrante do Comitê Austríaco de Mauthausen, associação formada por sobreviventes do antigo campo de concentração, afirmou estar cético quanto à eficácia da medida.

Segundo ele, a transformação do prédio dificilmente impedirá que neonazistas continuem visitando o local. Eiter também manifestou preocupação com a presença de setores das forças de segurança que, segundo afirmou, demonstrariam simpatia por posições de extrema direita.

A inauguração ocorre em um momento de crescimento da extrema direita no país. Pesquisa divulgada no último domingo pelo jornal Kronen Zeitung aponta que o partido FPÖ, fundado por ex-integrantes do movimento nazista e atualmente na oposição, aparece com 38% das intenções de voto, acima dos quase 29% obtidos nas eleições legislativas de setembro de 2024.

Com AFP

Acompanhe tudo sobre:Áustriaadolf-hitler

Mais de Mundo

Nicarágua quer acabar com as eleições de vez; Parlamento votará lei contra oposição

Irã diz que resposta aos EUA será 'olho no olho' em caso de ataque a estruturas

Trump defende que presidente da Fifa se torne líder da ONU, diz jornal

Mudanças em visto de estudante dos EUA vieram após fraudes, diz advogado

Mais na Exame

Tecnologia

MP de São Paulo quer R$ 240 mi de empresa que escaneou os olhos de 400 mil brasileiros

Inteligência Artificial

O que é “zero-shot prompting”, técnica número 1 para quem está aprendendo IA

Um conteúdo Bússola

Opinião: a ‘simbiose’ é o ativo mais valioso da atualidade

Esporte

Fifa divulga time ideal da Copa de 2026; veja os 11 escolhidos