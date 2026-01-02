Países da África e Ásia lideram ranking dos mais poluídos

O ranking foi elaborado com base na concentração anual de PM2,5 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 06h01.
Um acompanhamento realizado pela IQAir apontou que países africanos e do continente asiático são os mais poluídos do ranking mundial. Chade, da África Central, lidera a lista.
A empresa suíça responsável pela análise é especializada em tecnologia de qualidade do ar.
Para elaborar a classificação, a análise considera a concentração média anual de PM2,5.
A medida se refere a micropartículas que medem 2,5 microns e são encontradas no ar. Elas podem ser de poeira, fuligem, sujidades, fumo e gotículas.
Segundo a IQAir, o PM2,5 é o poluente primário mais comum em relatórios por ser "excepcionalmente pequeno, persistente e generalizado".
Elas são originadas de diversas fontes poluentes, como veículos, indústrias, incêndios e queimadas. Por isso, o PM2,5 é usado como marcador de má qualidade do ar.O ranking classifica os países de acordo com sete níveis de concentração (μg/m³):
A empresa realiza o monitoramento desde 2018, mas a classificação abaixo considera a concentração em 2024 — que foi a última análise.
A listagem considera 138 países. A concentração atinge o limite tolerado pela OMS na 127ª posição, com a Estônia (4,6 μg/m³).
O país com melhor colocação é Bahamas, com PM2,5 de 2,3 μg/m³.
O levantamento também traz uma análise mais específica que estuda a qualidade do ar em 8.954 cidades.
A pesquisa aponta também qual a tipificação do ar em cada cidade conforme a concentração indicada.
Em Qarağandı, a concentração é menos grave que nas outras duas e foi considerada "moderada".
A análise para Faridabad não está disponível.
Nesta classificação mundial, a cidade com menos concentração em 2024 foi a americana Honokaa, que está localizada no Havaí. Na ilha, a concentração de poluentes é de 1,0 μg/m³.
O Brasil ocupa a 73ª posição na colocação mundial e a concentração de PM2,5 é três vezes maior que a indicação da OMS.Veja abaixo qual foi a concentração no Brasil nos últimos cinco anos.
São Paulo lidera o ranking que mostra as cidades com pior Índice de qualidade do ar (AQI⁺) em tempo real.Confira as cinco piores qualidades do ar no Brasil (em AQI⁺ US).
A cidade com melhor qualidade do ar é Brasília (DF) com 11 AQI⁺ US.
Os dados consideram as medições realizadas no final da tarde de 19 de dezembro.
Em 2024, a cidade mais poluída do Brasil foi Porto Velho (RO).
No ano passado, a cidade alcançou a medida de 89 AQI⁺ US.
No Brasil, as cidades mais poluídas permanecem no nível "Moderado".
Em casos assim, a indicação é que crianças, adultos ativos e pessoas com doenças respiratórias, como asma, limitem a prática de atividades que exijam esforço prolongado ao ar livre.