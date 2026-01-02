Países da África e Ásia lideram ranking dos mais poluídos

Um acompanhamento realizado pela IQAir apontou que países africanos e do continente asiático são os mais poluídos do ranking mundial. Chade, da África Central, lidera a lista.

A empresa suíça responsável pela análise é especializada em tecnologia de qualidade do ar.

Qual critério de classificação?

Para elaborar a classificação, a análise considera a concentração média anual de PM2,5.

A medida se refere a micropartículas que medem 2,5 microns e são encontradas no ar. Elas podem ser de poeira, fuligem, sujidades, fumo e gotículas.

Segundo a IQAir, o PM2,5 é o poluente primário mais comum em relatórios por ser "excepcionalmente pequeno, persistente e generalizado".

Em outubro, Nova Delhi, capital da Índia, amanheceu tomada por névoa tóxica (Sajjad HUSSAIN/AFP)

Elas são originadas de diversas fontes poluentes, como veículos, indústrias, incêndios e queimadas. Por isso, o PM2,5 é usado como marcador de má qualidade do ar.

O ranking classifica os países de acordo com sete níveis de concentração (μg/m³):

De 0 a 5 - Atende a diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS)

Atende a diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS) De 5,1 a 10 - Excede a diretriz de uma a duas vezes

Excede a diretriz de uma a duas vezes De 10,1 a 15 - Excede de duas a três vezes

Excede de duas a três vezes De 15,1 a 25 - Excede de três a cinco vezes

Excede de três a cinco vezes De 25 a 35 - Excede de cinco a sete vezes

Excede de cinco a sete vezes De 35,1 a 50 - Excede de sete a dez vezes

Excede de sete a dez vezes Acima de 50,1 - Excede em mais de dez vezes

Confira o ranking dos 10 países mais poluídos do mundo

A empresa realiza o monitoramento desde 2018, mas a classificação abaixo considera a concentração em 2024 — que foi a última análise.

Chade / África Central - 91,8 μg/m³ Bangladesh / Ásia Meridional - 78,0 μg/m³ Paquistão / Ásia Meridional - 73,8 μg/m³ República Democrática do Congo / África Central - 58,2 μg/m³ Índia / Ásia Meridional - 50,6 μg/m³ Tajiquistão / Ásia Central - 46,3 μg/m³ Nepal / Ásia Meridional - 42,8 μg/m³ Uganda / África Oriental - 41,0 μg/m³ Ruanda / África Oriental - 40,8 μg/m³ Burundi / África Oriental - 40,3 μg/m³

Países do continente africano e asiático ocupam as dez primeiras posições do ranking (Money SHARMA / AFP/Getty Images)

A listagem considera 138 países. A concentração atinge o limite tolerado pela OMS na 127ª posição, com a Estônia (4,6 μg/m³).

O país com melhor colocação é Bahamas, com PM2,5 de 2,3 μg/m³.

Quais as cidades com pior qualidade do ar?

O levantamento também traz uma análise mais específica que estuda a qualidade do ar em 8.954 cidades.

Byrnihat, na Índia - 128,2 μg/m³ Delhi, na Índia - 108,3 μg/m³ Qarağandı, no Cazaquistão - 104,8 μg/m³ Mullanpur, na Índia - 102,3 μg/m³ Lahore, no Paquistão - 102,1 μg/m³ Faridabad, na Índia - 101,2 μg/m³ Dera Ismail Khan, no Paquistão - 93,0 μg/m³ N'Djamena, em Chade - 91,8 μg/m³ Loni, na Índia - 91,7 μg/m³ Nova Delhi, na Índia - 91,6 μg/m³

A pesquisa aponta também qual a tipificação do ar em cada cidade conforme a concentração indicada.

Insalubre - Em Byrnihat, Mullanpur, Dera Ismail Khan e N'Djamena

Em Byrnihat, Mullanpur, Dera Ismail Khan e N'Djamena Perigoso - Em Delhi, Lahore, Loni e Nova Delhi

Em Qarağandı, a concentração é menos grave que nas outras duas e foi considerada "moderada".

A análise para Faridabad não está disponível.

Honokaa tem cerca de 2.353 pessoas e está localizada no Havaí (EUA) (Getty Images)

Nesta classificação mundial, a cidade com menos concentração em 2024 foi a americana Honokaa, que está localizada no Havaí. Na ilha, a concentração de poluentes é de 1,0 μg/m³.

Qual a posição do Brasil no ranking?

O Brasil ocupa a 73ª posição na colocação mundial e a concentração de PM2,5 é três vezes maior que a indicação da OMS.

O Brasil registrou níveis de PM2,5 acima do indicado pela OMS desde o começo da série histórica em 2018 (Joédson Alves/Agência Brasil)

Veja abaixo qual foi a concentração no Brasil nos últimos cinco anos.

2024 - 14,9 μg/m³

14,9 μg/m³ 2023 - 12,6 μg/m³

12,6 μg/m³ 2022 - 12,2 μg/m³

12,2 μg/m³ 2021 - 13,6 μg/m³

13,6 μg/m³ 2020 - 14,2 μg/m³

Qual a cidade brasileira com pior ar?

São Paulo lidera o ranking que mostra as cidades com pior Índice de qualidade do ar (AQI⁺) em tempo real.

São Paulo tem classificação "Moderada" de qualidade do ar (Ricardo Correa/Veja São Paulo/VEJA)

Confira as cinco piores qualidades do ar no Brasil (em AQI⁺ US).

São Paulo (SP) - 68 Camacari (BA) - 51 Campinas (SP) - 44 Belém (PA) - 43 Manaus (AM) - 39

A cidade com melhor qualidade do ar é Brasília (DF) com 11 AQI⁺ US.

Os dados consideram as medições realizadas no final da tarde de 19 de dezembro.

Cidade brasileira com pior ar em 2024

Em 2024, a cidade mais poluída do Brasil foi Porto Velho (RO).

No ano passado, a cidade alcançou a medida de 89 AQI⁺ US.

Classificação de AQI⁺ US

Pessoas com doenças respiratórias compõe "grupos sensíveis" a má qualidade do ar (Getty Images)

Os níveis considerados para medições de AQI⁺ US classificam o ar em seis níveis.

De zero a 50 - Bom

Bom De 51 a 100 - Moderado

Moderado De 101 a 150 - Não saudável para grupos sensíveis

Não saudável para grupos sensíveis De 151 a 200 - Pouco saudável

Pouco saudável De 201 a 300 - Muito prejudicial à saúde

Muito prejudicial à saúde Acima de 300 - Perigoso

No Brasil, as cidades mais poluídas permanecem no nível "Moderado".

Em casos assim, a indicação é que crianças, adultos ativos e pessoas com doenças respiratórias, como asma, limitem a prática de atividades que exijam esforço prolongado ao ar livre.