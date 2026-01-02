Bolsas asiáticas começam 2026 em alta, sem negociações na China e no Japão

As bolsas asiáticas iniciaram 2026 em forte alta nesta sexta-feira, 2, o primeiro pregão do ano, mesmo com a ausência dos mercados da China continental e do Japão, que permaneceram fechados por conta do feriado de ano novo.

O desempenho positivo foi puxado principalmente por ações de tecnologia, em um movimento que reflete a continuidade do otimismo com inteligência artificial (IA) e as expectativas de forte demanda por chips e componentes usados em data centers.

O principal destaque foi a Coreia do Sul. O índice Kospi avançou 2,27% e renovou sua máxima histórica, impulsionado por empresas ligadas à cadeia de semicondutores e tecnologia, fechando no patamar inédito dos 4.309,63 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng subiu expressivos 2,76%, com ganhos relevantes de gigantes de tecnologia como Alibaba e Baidu, que lideraram o movimento de alta.

Outros mercados também acompanharam o tom positivo. Em Taiwan, o índice Taiex encerrou o dia em alta de 1,33%, também beneficiado pelo bom desempenho do setor de tecnologia.

As bolsas de Xangai e Shenzhen, na China continental, assim como a de Tóquio, permaneceram fechadas nesta sexta-feira, ainda em razão do feriado de fim de ano.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu a Ásia e também encerrou com alta. O S&P/ASX 200 em Sydney, na Austrália, avançou 0,15% o, aos 8.727,80 pontos.

Bolsa da Coreia do Sul saltou em 2025

Ao longo do ano passado, as bolsas asiáticas anotaram fortes ganhos, principais os índices do Japão e da Coreia do Sul.

No Japão, o Nikkei 225, acumulou alta de 26% em 2025, liderada pelos papéis dos setores de construção e de semicondutores.

Os ganhos anuais foram ainda maiores no índice sul-coreano Kospi, que saltou quase 76%, o melhor desempenho anual desde 1999.

Na China, o índice Xangai Composto subiu mais 18% e encerrou 2025 com o melhor desempenho anual desde 2019.