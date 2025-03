Estes 7 países são os únicos que atendem os padrões de qualidade de ar da OMS — Brasil está de fora

Um novo estudo da IQAir revela que a maioria dos países enfrenta níveis alarmantes de poluição do ar, com apenas um pequeno grupo conseguindo cumprir as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). O relatório anual destaca a concentração da poluição em países asiáticos, as lacunas críticas no monitoramento global e os impactos devastadores na saúde.

Poucos países atendem às diretrizes da OMS

Segundo o estudo, apenas 7 países têm níveis de poluição dentro do limite recomendado pela OMS de 5 µg/m³ de partículas PM2,5. São eles:

Posição País Região Média de PM2,5 (µg/m³) 1 Austrália Oceania Dentro do limite da OMS 2 Nova Zelândia Oceania Dentro do limite da OMS 3 Bahamas Caribe Dentro do limite da OMS 4 Barbados Caribe Dentro do limite da OMS 5 Granada Caribe Dentro do limite da OMS 6 Estônia Europa Dentro do limite da OMS 7 Islândia Europa Dentro do limite da OMS

O destaque vai para países da Oceania e do Caribe, que apresentam baixas emissões industriais e um monitoramento mais eficaz da qualidade do ar.

Ásia lidera a lista dos mais poluídos

O relatório aponta que Chade e Bangladesh lideram o ranking das nações mais poluídas do mundo, com níveis médios de poluição até 15 vezes superiores às diretrizes da OMS.

A Índia, por sua vez, abriga sete das cidades mais poluídas do planeta, com destaque para Byrnihat, que apresenta as piores condições do ar no mundo. Além disso, a capital Nova Délhi mantém-se como a cidade capital mais poluída pelo sexto ano consecutivo.

Brasil no ranking: situação preocupante

O Brasil ocupa a 73ª posição na classificação global. Entre as cidades monitoradas, São Paulo e Salvador ultrapassam os limites de poluição em até 5 vezes, enquanto Brasília registra níveis entre 1 e 2 vezes superiores ao recomendado.

Essa realidade preocupa especialistas, pois a exposição prolongada à poluição do ar está diretamente ligada a doenças respiratórias, Alzheimer, câncer e outras condições crônicas. Segundo a OMS, a poluição atmosférica causa aproximadamente 7 milhões de mortes por ano.

Monitoramento global ainda é desigual

Apesar dos avanços na coleta de dados, o relatório da IQAir alerta que muitas regiões ainda carecem de um monitoramento eficiente da qualidade do ar, especialmente na África e na Ásia.

Outro ponto preocupante foi a decisão recente dos Estados Unidos de interromper a divulgação dos dados de poluição coletados por suas embaixadas, o que pode dificultar ainda mais a análise global da qualidade do ar.

Ações urgentes para reduzir a poluição do ar

Para conter a crise da poluição atmosférica, o estudo da IQAir recomenda que os governos priorizem medidas como:

Investimentos em energia renovável , reduzindo a dependência de combustíveis fósseis.

, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. Regulamentação mais rígida sobre emissões de veículos e indústrias.

sobre emissões de veículos e indústrias. Expansão da rede de monitoramento para garantir dados precisos e confiáveis.

para garantir dados precisos e confiáveis. Campanhas de conscientização pública sobre os impactos da poluição na saúde.

Com apenas 17% das cidades monitoradas atendendo aos padrões da OMS, a luta contra a poluição do ar tornou-se um desafio essencial para a saúde pública e o meio ambiente. Sem ações coordenadas e investimentos estratégicos, o cenário global pode se agravar ainda mais nos próximos anos.