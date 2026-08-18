Vibra aposta na América Central para acelerar expansão internacional da Lubrax

Dona da tradicional marca Lubrax oficializou, em julho deste ano, o início de suas operações na Argentina
Agência de Notícias
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13h36.
Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 13h40.
A Vibra está de olho no alto potencial do mercado da América Central para impulsionar seu crescimento e alcançar o objetivo de liderar o setor de lubrificantes em toda a América Latina.
A tendência de aumento das frotas de veículos e de máquinas agrícolas e industriais, somada a uma busca cada vez mais frequente por lubrificantes de maior qualidade por parte dos consumidores centro-americanos, representa uma grande oportunidade para a líder do mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e lubrificantes, explicaram à Agência EFE fontes da companhia.
Segundo projeções da plataforma de inteligência de mercado Grand View Research, espera-se que o mercado de lubrificantes na América Latina alcance uma receita superior a US$ 16 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,6% entre 2024 e 2030.
Diante desse cenário, a dona da tradicional marca Lubrax oficializou, em julho deste ano, o início de suas operações na Argentina, com estrutura comercial, industrial, logística, de produção e de abastecimento local própria, a primeira fora do Brasil.
Enquanto isso, a companhia busca abrir novas oportunidades de negócio na América Andina e também na América Central, que, de acordo com a empresa, tem um potencial equivalente a um terço do atual mercado brasileiro.
“A América Central é uma região estratégica para o crescimento da Vibra em lubrificantes, e essa região reúne características muito interessantes do ponto de vista comercial para impulsionar este crescimento”, destacou, em uma declaração à EFE, o CEO da Lubrax, Marcelo Bragança.
Com foco nessa expansão, a Lubrax desembarcou no último dia 12 de agosto na Cidade do Panamá para participar pela primeira vez da Latin Tyre & Auto Parts Expo 2026, com o objetivo de promover seu portfólio e de se conectar com potenciais compradores e parceiros estratégicos.
A feira internacional, voltada aos mercados de pneus, autopeças, lubrificantes e soluções para o setor automotivo, reuniu entre os dias 12 e 14 de agosto mais de 6 mil compradores de cerca de 50 países de toda a América Latina e do Caribe.
Além de sediar a feira, que é a maior do setor na América Latina, o Panamá também se posiciona como um importante hub logístico para a comercialização e distribuição de produtos para os demais países latino-americanos.
Por sua posição geográfica e sua zona franca, o país pode ser altamente estratégico para a expansão da Vibra e de Lubrax. Além disso, apresenta um mercado interno competitivo e promissor, principalmente no segmento de lubrificantes destinados ao setor marítimo, devido, sobretudo, ao alto fluxo de navios pelo Canal do Panamá.
Com operações diversificadas nos setores de combustíveis, energia e transição energética, a Vibra inaugurou em novembro de 2025 uma unidade de negócio dedicada exclusivamente ao setor de lubrificantes para dar ainda mais foco e autonomia à marca Lubrax.
A medida buscou reforçar o valor estratégico do segmento como uma das cinco vias de crescimento da empresa, que no primeiro trimestre de 2026 registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,5 bilhão (US$ 294 milhões), 63% a mais que no mesmo período de 2025.
Os lubrificantes também registraram resultados consistentes e alcançaram o maior volume histórico para um primeiro trimestre, com aumento de 7% em relação a 2025.
A companhia, que produz cerca de 460 milhões de litros de lubrificante por ano, é responsável pela maior fábrica de lubrificantes da América Latina, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro.