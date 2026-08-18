Vibra aposta na América Central para acelerar expansão internacional da Lubrax

A Vibra está de olho no alto potencial do mercado da América Central para impulsionar seu crescimento e alcançar o objetivo de liderar o setor de lubrificantes em toda a América Latina.

A tendência de aumento das frotas de veículos e de máquinas agrícolas e industriais, somada a uma busca cada vez mais frequente por lubrificantes de maior qualidade por parte dos consumidores centro-americanos, representa uma grande oportunidade para a líder do mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e lubrificantes, explicaram à Agência EFE fontes da companhia.

Segundo projeções da plataforma de inteligência de mercado Grand View Research, espera-se que o mercado de lubrificantes na América Latina alcance uma receita superior a US$ 16 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,6% entre 2024 e 2030.

Diante desse cenário, a dona da tradicional marca Lubrax oficializou, em julho deste ano, o início de suas operações na Argentina, com estrutura comercial, industrial, logística, de produção e de abastecimento local própria, a primeira fora do Brasil.

Enquanto isso, a companhia busca abrir novas oportunidades de negócio na América Andina e também na América Central, que, de acordo com a empresa, tem um potencial equivalente a um terço do atual mercado brasileiro.

“A América Central é uma região estratégica para o crescimento da Vibra em lubrificantes, e essa região reúne características muito interessantes do ponto de vista comercial para impulsionar este crescimento”, destacou, em uma declaração à EFE, o CEO da Lubrax, Marcelo Bragança.

PANAMÁ, UMA PORTA DE ACESSO A NOVOS MERCADOS

Com foco nessa expansão, a Lubrax desembarcou no último dia 12 de agosto na Cidade do Panamá para participar pela primeira vez da Latin Tyre & Auto Parts Expo 2026, com o objetivo de promover seu portfólio e de se conectar com potenciais compradores e parceiros estratégicos.

A feira internacional, voltada aos mercados de pneus, autopeças, lubrificantes e soluções para o setor automotivo, reuniu entre os dias 12 e 14 de agosto mais de 6 mil compradores de cerca de 50 países de toda a América Latina e do Caribe.

Além de sediar a feira, que é a maior do setor na América Latina, o Panamá também se posiciona como um importante hub logístico para a comercialização e distribuição de produtos para os demais países latino-americanos.

Por sua posição geográfica e sua zona franca, o país pode ser altamente estratégico para a expansão da Vibra e de Lubrax. Além disso, apresenta um mercado interno competitivo e promissor, principalmente no segmento de lubrificantes destinados ao setor marítimo, devido, sobretudo, ao alto fluxo de navios pelo Canal do Panamá.

APOSTA DA VIBRA NOS LUBRIFICANTES

Com operações diversificadas nos setores de combustíveis, energia e transição energética, a Vibra inaugurou em novembro de 2025 uma unidade de negócio dedicada exclusivamente ao setor de lubrificantes para dar ainda mais foco e autonomia à marca Lubrax.

A medida buscou reforçar o valor estratégico do segmento como uma das cinco vias de crescimento da empresa, que no primeiro trimestre de 2026 registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,5 bilhão (US$ 294 milhões), 63% a mais que no mesmo período de 2025.

Os lubrificantes também registraram resultados consistentes e alcançaram o maior volume histórico para um primeiro trimestre, com aumento de 7% em relação a 2025.

A companhia, que produz cerca de 460 milhões de litros de lubrificante por ano, é responsável pela maior fábrica de lubrificantes da América Latina, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro.