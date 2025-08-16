Em meio a onda de calor, incêndios consomem noroeste e oeste da Espanha

Agência de notícias
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12h08.
A Espanha, que entra em sua terceira semana de alerta de onda de calor, continua combatendo os incêndios concentrados no noroeste e oeste, onde o exército foi mobilizado para ajudar a extinguir as chamas.
Castela e Leão, Galícia, Astúrias e Extremadura são atualmente os principais focos de incêndios florestais.
O chefe de Governo, Pedro Sánchez, presidiu a reunião do Comitê Estatal de Coordenação e Gestão de Incêndios Florestais neste sábado, 16, "para analisar a evolução dos incêndios".
"O governo continua trabalhando com todos os recursos disponíveis para combater o incêndio", afirmou em sua conta no X.Com ondas de calor na Europa, junho passado foi o terceiro mais quente em nível global
Segundo a imprensa espanhola, Sánchez viajará no domingo para os dois incêndios em Ourense, Galícia (16.000 hectares destruídos, segundo as autoridades locais), e em Leão (cerca de 38.000 hectares, segundo o mapa em tempo real do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais).
Uma dúzia de trechos de estradas permanecem fechados em todo o país, assim como a linha ferroviária entre Madri e Galícia, em pleno feriado prolongado de Assunção.
Os serviços de emergência da Galícia enviaram mensagens de alerta para celulares, pedindo aos moradores de várias dezenas de cidades que se isolassem.
Cerca de 3.500 militares da UME (Unidade Militar de Emergência), mobilizados em casos de incêndios graves, estão destacados nas frentes mais preocupantes.
O presidente regional de Castela e Leão, Alfonso Fernández Mañueco, solicitou apoio ao governo central.
"Informei o presidente do governo que, diante de uma situação excepcional devido a condições climáticas extremas e ao acúmulo de incêndios, a Espanha precisa de uma resposta excepcional: além das operações regionais e da UME, precisamos de mais militares disponíveis para as comunidades autônomas", afirmou.
Extremadura também apresentou um pedido oficial de reforços ao governo central, em um país onde o combate a incêndios é de responsabilidade das regiões e o governo central só intervém em caso de incidentes graves.
A região também pediu a reativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil — que já permitiu o envio de duas aeronaves Canadair da França, que foram posteriormente retiradas — e solicitou 100 caminhões de bombeiros, 10 helicópteros leves e 10 helicópteros anfíbios.
A Espanha provavelmente permanecerá em alerta de calor até segunda-feira, o que aumenta o risco de incêndios.
O país enfrenta uma temporada de incêndios muito intensa, com mais de 157.000 hectares já reduzidos a cinzas desde o início do ano, segundo dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).
No entanto, ainda está longe de 2022, quando mais de 306.000 hectares terão sido reduzidos a cinzas.