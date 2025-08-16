Em meio a onda de calor, incêndios consomem noroeste e oeste da Espanha

A Espanha, que entra em sua terceira semana de alerta de onda de calor, continua combatendo os incêndios concentrados no noroeste e oeste, onde o exército foi mobilizado para ajudar a extinguir as chamas.

Castela e Leão, Galícia, Astúrias e Extremadura são atualmente os principais focos de incêndios florestais.

O chefe de Governo, Pedro Sánchez, presidiu a reunião do Comitê Estatal de Coordenação e Gestão de Incêndios Florestais neste sábado, 16, "para analisar a evolução dos incêndios".

"O governo continua trabalhando com todos os recursos disponíveis para combater o incêndio", afirmou em sua conta no X.

Segundo a imprensa espanhola, Sánchez viajará no domingo para os dois incêndios em Ourense, Galícia (16.000 hectares destruídos, segundo as autoridades locais), e em Leão (cerca de 38.000 hectares, segundo o mapa em tempo real do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais).

Uma dúzia de trechos de estradas permanecem fechados em todo o país, assim como a linha ferroviária entre Madri e Galícia, em pleno feriado prolongado de Assunção.

Os serviços de emergência da Galícia enviaram mensagens de alerta para celulares, pedindo aos moradores de várias dezenas de cidades que se isolassem.

Afastar-se das áreas afetadas

Cerca de 3.500 militares da UME (Unidade Militar de Emergência), mobilizados em casos de incêndios graves, estão destacados nas frentes mais preocupantes.

O presidente regional de Castela e Leão, Alfonso Fernández Mañueco, solicitou apoio ao governo central.

"Informei o presidente do governo que, diante de uma situação excepcional devido a condições climáticas extremas e ao acúmulo de incêndios, a Espanha precisa de uma resposta excepcional: além das operações regionais e da UME, precisamos de mais militares disponíveis para as comunidades autônomas", afirmou.

Extremadura também apresentou um pedido oficial de reforços ao governo central, em um país onde o combate a incêndios é de responsabilidade das regiões e o governo central só intervém em caso de incidentes graves.

A região também pediu a reativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil — que já permitiu o envio de duas aeronaves Canadair da França, que foram posteriormente retiradas — e solicitou 100 caminhões de bombeiros, 10 helicópteros leves e 10 helicópteros anfíbios.

A Espanha provavelmente permanecerá em alerta de calor até segunda-feira, o que aumenta o risco de incêndios.

O país enfrenta uma temporada de incêndios muito intensa, com mais de 157.000 hectares já reduzidos a cinzas desde o início do ano, segundo dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

No entanto, ainda está longe de 2022, quando mais de 306.000 hectares terão sido reduzidos a cinzas.