Capital da Índia amanhece coberta por névoa tóxica após festival de Diwali

Nova Délhi, a capital da Índia, amanheceu nesta segunda-feira, 20, envolta em uma densa névoa tóxica, com níveis de poluição do ar mais de 16 vezes acima do limite máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Com mais de 30 milhões de habitantes, a metrópole volta a figurar entre as capitais mais poluídas do mundo, especialmente durante o inverno, quando o ar frio retém poluentes próximos ao solo. A mistura letal combina emissões de queimadas agrícolas, fábricas, veículos e, neste caso, os fogos de artifício do festival hindu de Diwali.

Fogos de artifício agravam situação

A Suprema Corte da Índia havia flexibilizado, neste mês, uma proibição nacional aos fogos de artifício, permitindo o uso de “fogos de artifício verdes” — teoricamente menos poluentes — durante as celebrações do Diwali, que culminam nesta segunda-feira.

De acordo com a organização de monitoramento IQAir, os níveis de PM2.5 — micropartículas tóxicas que penetram profundamente nos pulmões e na corrente sanguínea — atingiram 248 microgramas por metro cúbico em alguns pontos da capital, quando o limite seguro da OMS é de apenas 15 microgramas.

Autoridades estudam “semeadura de nuvens”

A Comissão Governamental de Gestão da Qualidade do Ar alertou que as condições atmosféricas devem piorar nos próximos dias e anunciou que está testando uma técnica de semeadura de nuvens — o uso de aviões para injetar sais e produtos químicos nas nuvens, induzindo chuvas artificiais que possam ajudar a limpar o ar.

“As condições meteorológicas continuam desfavoráveis à dispersão dos poluentes. Estamos avaliando medidas emergenciais, incluindo a indução de chuva”, afirmou um porta-voz da comissão ao jornal Times of India.

Poluição e saúde pública

Estudos apontam que a poluição atmosférica representa uma das maiores ameaças à saúde pública na Índia. Um levantamento publicado pela revista The Lancet Planetary Health revelou que 3,8 milhões de mortes entre 2009 e 2019 no país foram causadas pela exposição prolongada a partículas poluentes.

As autoridades de Nova Délhi costumam adotar medidas temporárias durante os piores períodos de poluição, como rodízio de veículos, suspensão de obras e fechamento de escolas, mas os efeitos tendem a ser curtos diante da persistência das emissões industriais e agrícolas.